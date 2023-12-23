政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

砲打侯柯！賴清德批：收租比101大樓貴、違建還炒農地賺錢

▲賴清德下午前往台中輔選，怒斥對手柯文哲、侯友宜。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）
▲賴清德下午前往台中輔選，怒斥對手柯文哲、侯友宜。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.23）

記者陳佩君／台中報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）日出席「唱土地的歌，拚咱的希望」行程，原本定調為訴說政見願景的活動，賴清德突然砲打國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，前者收租一坪租金比101大樓還要貴，後者的家「真正違建」，還去炒農地。

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賴清德的「唱土地的歌，拼咱的希望」環島系列活動，來到第三天，下午赴台中與黨籍立委候選人蔡其昌、林靜儀、謝子涵、張廖萬堅、莊競程、江肇國、何欣純、謝志忠拼字，藝人「雞排妹」鄭家純也到場相挺。鄭表示，真正中立、理性、務實的選民，知道最適合台灣的就是2號候選人「賴蕭配」，台灣人過去8年向世界證明，「我們沒有比較弱，面對中國的文攻武嚇、各種威脅，我們依然是最棒的台灣人」。

賴清德在致詞時，談起社會住宅議題，突然點名新北市長侯友宜「他說他多照顧少年、關心居住正義問題」，新北市塭仔圳土地重劃400公頃，可以規劃至少萬戶住宅，卻只有2100戶社會住宅，「他家的凱旋苑越搞越大，本來99間，現在變103間，而且還漲價，學生要住耶！現在一坪的租金已經比101大樓還要貴了，這樣合理嗎？」

賴清德提到，一間5坪大的房間，一個月跟人收1.6萬元，所以他在政見發表會時，說他是礦工的工寮，在《區域計畫法》施行前就合法存在了，現在大家批評、攻擊，因此他宣布將交付公益信託，藉此紀念當年辛苦的礦工，同時也邀請侯友宜將他們家凱旋苑交付公益信託，免費給學生住，但侯卻只說那是他老婆的，「我們當然知道那是他老婆岳家的，但你要選總統，過去你做市長，做個好心難道不行？」

賴清德接續說，柯文哲不是他們家有違建而已，那是真正的違建，不應該蓋的他們蓋了，還去炒作農地，「那是農業區農牧用地，是不能夠變更的，只能夠農地農用，結果用來蓋停車場，去停遊覽車賺錢，這樣對嗎？「他這個叫炒農地，以後要等變更，要來賺大錢的」。

賴清德說，還沒有變更之前，就先變停車場來收錢，所以他也提出邀請，是否願意將他們家這塊土地交付公益信託，提供社區公益使用，結果柯文哲也不敢回應，「大家眼睛都很清楚，都知道什麼人對、什麼人不對，是不是這樣？」

此外，賴清德也對台中提出「六大建設」政見，包含產業、交通、文化、社宅、醫療、水環境等大建設，讓台中繼續發展，讓台中成為世界的台中。

▲台中鄉親拼出「WIN」字。（圖／賴競辦提供）
▲台中鄉親拼出「WIN」字。（圖／賴競辦提供）
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