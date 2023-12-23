砲打侯柯！賴清德批：收租比101大樓貴、違建還炒農地賺錢

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賴清德在致詞時，談起社會住宅議題，突然點名新北市長侯友宜「他說他多照顧少年、關心居住正義問題」，新北市塭仔圳土地重劃400公頃，可以規劃至少萬戶住宅，卻只有2100戶社會住宅，「他家的凱旋苑越搞越大，本來99間，現在變103間，而且還漲價，學生要住耶！現在一坪的租金已經比101大樓還要貴了，這樣合理嗎？」
賴清德提到，一間5坪大的房間，一個月跟人收1.6萬元，所以他在政見發表會時，說他是礦工的工寮，在《區域計畫法》施行前就合法存在了，現在大家批評、攻擊，因此他宣布將交付公益信託，藉此紀念當年辛苦的礦工，同時也邀請侯友宜將他們家凱旋苑交付公益信託，免費給學生住，但侯卻只說那是他老婆的，「我們當然知道那是他老婆岳家的，但你要選總統，過去你做市長，做個好心難道不行？」
賴清德接續說，柯文哲不是他們家有違建而已，那是真正的違建，不應該蓋的他們蓋了，還去炒作農地，「那是農業區農牧用地，是不能夠變更的，只能夠農地農用，結果用來蓋停車場，去停遊覽車賺錢，這樣對嗎？「他這個叫炒農地，以後要等變更，要來賺大錢的」。
賴清德說，還沒有變更之前，就先變停車場來收錢，所以他也提出邀請，是否願意將他們家這塊土地交付公益信託，提供社區公益使用，結果柯文哲也不敢回應，「大家眼睛都很清楚，都知道什麼人對、什麼人不對，是不是這樣？」
此外，賴清德也對台中提出「六大建設」政見，包含產業、交通、文化、社宅、醫療、水環境等大建設，讓台中繼續發展，讓台中成為世界的台中。
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