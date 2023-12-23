玉山-3.1°C迎接初雪！夢幻飄雪畫面曝光 平安夜迎下波冷氣團
入冬首波寒流急凍全台！今（22）玉山上午9時30分出現最低溫攝氏-3.1度，凌晨和清晨都陸續有降雪，霧凇加上雪白美景，北峰氣象站和主峰封口步道成了夢幻冰雪王國，目前園區尚未啟動雪季管制，提醒遊客入山賞雪注意安全。而今（23）日白天雖寒流減弱，不過平安夜迎接新一波大陸冷氣團南下，將一路影響到聖誕節，下週二白天後逐漸回升。
記者鍾怡婷/綜合報導
寒流急凍全台，太平山國家森林遊樂園在昨23日迎接首場初雪，玉山由於前兩天水氣不足，因此沒有下雪。不過今早9時水氣充足，加上玉山風口氣象站測得攝氏-3.1度低溫，先從玉山北峰開始下雪，隨即主峰也開始降雪。
中央氣象署曝光玉山降雪畫面，霧凇加上雪白飄雪，成為超夢幻的絕美山景，目前積雪不影響通行安全，玉山管理處目前尚未啟動雪地管制，提醒遊客入山加強保暖，注意地面溼滑。
中央氣象署預報員張承傳指出，今天凌晨和清晨玉山氣象站有零星飄雪，上午9時20分到30分有降雪情況，目前還沒有積水，這兩天水氣較多，今明兩天清晨中部以北、東半部3000公尺以上的高山，在水氣和溫度配合下有機會下雪，明天下半天水氣開始減少，降雪機率下降。
天氣短暫回溫一天，天氣風險廖于霆說明，週日平安夜下波冷空氣南下，且台灣附近水氣增多，桃園以北到東北部整天都是陰雨天氣，新竹以南較不受影響，多雲到多雲時晴天氣。下波冷空氣強度較弱，最低溫出現在週一晚間，平地低溫11-13度，郊區還是可能有10度左右低溫出現。這波冷空氣先濕後乾，週日陰雨的北部東北部，週一雨勢就會趨緩甚至放晴，但日夜溫差拉大。