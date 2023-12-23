吳慷仁路邊「逼哭影迷」嚇傻了！影帝化身暖男4字急安撫
《富都青年》全台票房突破新台幣7200萬元，監製李心潔、導演王禮霖率主演吳慷仁、陳澤耀，今（23）日出席慶功記者會舉行「敲敲金蛋儀式」；金馬影帝的吳慷仁透露，在路邊遇到影迷稱讚電影、講到都要哭了，他只好急喊：「冷靜、冷靜！」安撫對方。
記者黃雅琪／台北報導
憑《富都青年》榮升金馬影帝的吳慷仁，近來在台灣、馬來西亞、香港等地勤跑映前映後座談，他抱病出席記者會透露，金馬獎座還放在紙箱中沒有拆封，並提到在路上收穫不少影迷稱讚：「如果提到《富都青年》，他們講一講都要哭了，我很好奇他們平常生活有這麼苦？我會安撫說『冷靜、冷靜』。」
馬來西亞演員陳澤耀因拍攝《富都青年》，獲金馬獎提名「最佳男配角獎」在台灣打開知名度，回到家鄉後也受到盛情款待！導演王禮霖跟著演員們勤跑電影宣傳，分享在馬來西亞出席活動時，一名參演《富都青年》沒有身分證的奶奶有來看電影，奶奶看完感動的哭個不停。
《富都青年》描繪在馬來西亞混雜各國移工的底層社會中，一對沒身分證、無國籍的兄弟苟延殘喘的生存著，並相互扶持的動人故事。而這樣的現況，隨著電影上映後不僅收到多個非政府組織（NGO）聯繫，也成功引起聯合國關注。
第一次當監製的李心潔，笑說自己每天都會查看票房，對於目前票房與回饋感到很滿意，也提到恩師張艾嘉看完電影後，傳訊息給予肯定：「電影非常動人，為我們驕傲！」令她放鬆不少。李心潔喊話，票房破億就在台灣舉辦馬來西亞式的流水席，回饋大家。
另外，日前李心潔的小叔、《見鬼》導演彭發，因照顧癌妻欠下港幣200萬元（約新台幣800萬元）申請破產；李心潔在記者會上被問到此事表示：「我們盡力在幫他！一直都有跟他聯繫，我們也在盡力幫他，新聞出來之後，其實各界人士、公司都伸出援手，希望大家可以一起幫助他度過難關。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁