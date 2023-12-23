非昔日吳下阿蒙！游盈隆讚侯友宜政見會表現：看笑話的已笑不出來

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第二，賴清德整體表現給人一種「神已下凡」的感覺。他充滿自信，強勢出擊，用他一貫大義凜然、鏗鏘有力的言詞，訴說他的神聖使命，同時拳打侯友宜，腳踢柯文哲，毫不猶豫，毫不留情。不過，從另一個角度看，以他極佳的政治資歷、經驗和素質，侯柯跟他站在一起，本應高下立判，但這場電視政見發表會他並沒有給人那種鶴立雞群的感覺，因為少了一點仙氣，少了一點雍容大度。神下凡，就是人，染塵埃，在所難免。未來三個禮拜，將是三個「神鬼戰士」拼生死的關鍵時刻。
第三，柯文哲整體表現不慍不火，類似「少女的祈禱」，純純的、帶點天真的，表達對台灣未來的想望。當侯賴兩人都明確且嚴肅地表明對兩岸或台中關係基本政治立場時，他卻一貫地採取模糊立場，這是他最常被詬病的地方；簡單地說，沒有中心思想。此外，當侯賴正面交鋒，互吐劍光的時候，柯文哲卻只顧唸稿，不參戰，完全置身事外，彷彿一隻被閹割的哥吉拉，令人相當意外。事後據說，他表示不清楚遊戲規則，不知道這不是一場單純的政見發表會，不知道可以被動回應或主動攻擊競爭對手，白白浪費了大好時間。可以說大大失算了。
游盈隆接著提到，副總統候選人方面，大略地說，吳欣盈的表現看起來，像是「愛麗絲夢遊仙境」的小女孩，當然，如果要形容她是一隻誤闖政治叢林的小白免，也無不可；蕭美琴則是中規中距，攻守兼備，展現外交官特有的身段與風範，能幫賴清德加分，自不在話下。最引人注目的當然是趙少康，他一上場就炮火兇猛，對賴清德進行無情的批鬥，一路反李反獨，反的淋漓盡致，充分流露1994「中華民國保衛戰」始作俑者的本色。
毫無疑問的，趙少康是台灣史上最高調的副總統候選人，這對藍營選情是大好大壞；大好，因為侯友宜代表的本土國民黨需要深藍外省國民黨的應援；大壞，因為綠營此刻選戰氣勢打不起來，大中國主義趙少康的出現正中綠營下懷，很可能激起台灣人懷念1994台北市長陳水扁那場「快樂、希望」的聖戰而奮起。趙少康會不會重蹈覆轍，再吞下另一次重大挫敗？三個禮拜後就會有答案。