政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

非昔日吳下阿蒙！游盈隆讚侯友宜政見會表現：看笑話的已笑不出來

▲台灣民意基金會董事長游盈隆今（23）日針對政見會發表看法。（圖／記者陳威叡攝，2022.12.20）
▲台灣民意基金會董事長游盈隆今（23）日針對政見會發表看法。（圖／記者陳威叡攝，2022.12.20）

政治中心/綜合報導

正副總統首場電視政見發表會日前接連順利舉行，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（23）日在臉書指出，國民黨總統候選人侯友宜表現超乎想像，已非昔日吳下阿蒙，許多人本來準備看笑話，現在已經笑不出來了。

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游盈隆針對電視政見發表會提出3點看法，首先侯友宜整體表現給人一種感覺，他已經走出「政大68慘案」的陰影，已非昔日吳下阿蒙。他的表現超乎想像，軟硬功夫並不含糊，許多人本來準備看笑話，現在已經笑不出來了。這傳達了一項重要訊息，那就是，未來兩場總統電視政見會，及一場真正電視辯論會，將成這次總統大選的關鍵競技場。鬥志高昂的大金剛已重返戰場，沒有誰能主宰戰局，也沒有誰會任人宰割。別低估侯友宜。

第二，賴清德整體表現給人一種「神已下凡」的感覺。他充滿自信，強勢出擊，用他一貫大義凜然、鏗鏘有力的言詞，訴說他的神聖使命，同時拳打侯友宜，腳踢柯文哲，毫不猶豫，毫不留情。不過，從另一個角度看，以他極佳的政治資歷、經驗和素質，侯柯跟他站在一起，本應高下立判，但這場電視政見發表會他並沒有給人那種鶴立雞群的感覺，因為少了一點仙氣，少了一點雍容大度。神下凡，就是人，染塵埃，在所難免。未來三個禮拜，將是三個「神鬼戰士」拼生死的關鍵時刻。

第三，柯文哲整體表現不慍不火，類似「少女的祈禱」，純純的、帶點天真的，表達對台灣未來的想望。當侯賴兩人都明確且嚴肅地表明對兩岸或台中關係基本政治立場時，他卻一貫地採取模糊立場，這是他最常被詬病的地方；簡單地說，沒有中心思想。此外，當侯賴正面交鋒，互吐劍光的時候，柯文哲卻只顧唸稿，不參戰，完全置身事外，彷彿一隻被閹割的哥吉拉，令人相當意外。事後據說，他表示不清楚遊戲規則，不知道這不是一場單純的政見發表會，不知道可以被動回應或主動攻擊競爭對手，白白浪費了大好時間。可以說大大失算了。

游盈隆接著提到，副總統候選人方面，大略地說，吳欣盈的表現看起來，像是「愛麗絲夢遊仙境」的小女孩，當然，如果要形容她是一隻誤闖政治叢林的小白免，也無不可；蕭美琴則是中規中距，攻守兼備，展現外交官特有的身段與風範，能幫賴清德加分，自不在話下。最引人注目的當然是趙少康，他一上場就炮火兇猛，對賴清德進行無情的批鬥，一路反李反獨，反的淋漓盡致，充分流露1994「中華民國保衛戰」始作俑者的本色。

毫無疑問的，趙少康是台灣史上最高調的副總統候選人，這對藍營選情是大好大壞；大好，因為侯友宜代表的本土國民黨需要深藍外省國民黨的應援；大壞，因為綠營此刻選戰氣勢打不起來，大中國主義趙少康的出現正中綠營下懷，很可能激起台灣人懷念1994台北市長陳水扁那場「快樂、希望」的聖戰而奮起。趙少康會不會重蹈覆轍，再吞下另一次重大挫敗？三個禮拜後就會有答案。

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