蕭煌奇冬至拋地獄哏！煮湯圓求救「幫忙看一下」 粉絲驚：吐沙了
說話幽默風趣的金曲歌王蕭煌奇，儘管視力不佳，卻能以樂觀心態面對，接連拋出地獄哏自嘲逗笑歌迷。昨（22）日適逢冬至佳節，他在家應景忙著煮湯圓，突然向網友求救，詢問「幫我看一下湯圓有破掉嗎？」勾起網友的惡趣味，開玩笑說「煮成魚丸了」，也有人好心急提醒「老師你的湯圓在吐沙了啦！」
記者江芷稜／綜合報導
身為盲人歌手，蕭煌奇經常拿「看不見」自嘲，包括「初春來賞花」、「買車載好友」，還要閱讀書籍找靈感，卻把書拿反了，逗得網友哈哈大笑。蕭煌奇昨日特別趁著過節問候歌迷，曬出自己帥氣攪拌湯圓的照片，發文「忙著煮湯圓，祝大家冬至快樂平安」，再搞笑問了一句「幫我看一下湯圓有破掉嗎？」經典的「蕭氏幽默」再度拋出地獄哏，超過萬人朝聖按讚。
蕭煌奇煮的湯圓一顆都沒破，算是相當完美，有網友認真回答，稱讚他煮得非常好，吃的時候小心燙口，也有粉絲展現幽默功力，回覆「老師，你的湯圓在吐沙了啦！」、「你放到貢丸了」、「抱歉我看不出是花生還是芝麻，幫不了」、「建議煮湯圓前先吐沙」、「煌奇哥，那是水餃」，把地獄哏玩到極致為止。
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