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《超級紅人榜》柯辰勳猝逝留「最感動禮物」！母淚喊：媽媽看到了

▲《超級紅人榜》歌手柯辰勳猝逝後留下最感動的禮物，也讓媽媽感性喊話：「媽媽看到了！」（圖／翻攝自柯辰勳粉絲團）
▲《超級紅人榜》歌手柯辰勳猝逝後留下最感動的禮物，也讓媽媽感性喊話：「媽媽看到了！」（圖／翻攝自柯辰勳粉絲團）

記者詹鎰睿／綜合報導

從歌唱選秀節目《超級紅人榜》發跡的歌手柯辰勳，在11月27日被人發現陳屍於任職的飯店廁所內，得年20歲，讓許多親友們相當不捨，就連節目主持人于美人與製作單位都前來獻花致意，希望柯辰勳到了更好更美的地方。昨（22）日柯辰勳的媽媽透過臉書分享兒子留下來的最感動禮物，「媽媽看到了！」短短幾句話再度讓人眼眶泛淚。

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柯辰勳媽媽昨日在臉書粉專「大家好！我是柯辰勳」分享柯辰勳在家中遺留下來的月琴和樂譜，並感性表示，「好孩子，你的努力及傳承，媽媽看到了，謝謝你留給媽媽最感動的禮物，辰勳byebye。」

▲柯辰勳媽媽分享兒子留下來的感動禮物。（圖／柯辰勳臉書粉專）
▲柯辰勳媽媽分享兒子留下來的感動禮物。（圖／翻攝自柯辰勳粉絲團）
可以看到柯辰勳在樂譜上留下滿滿的筆記，足以顯現他為了表演練習，下了好大的功夫，也讓人看見他的努力，如今卻只能成為回憶。貼文曝光後，再度讓粉絲們感動不已，紛紛留言祝福，「祝福辰勳輕安自在！」、「我們不會忘記會唱歌又可愛的辰勳，但還是很想他。」

此外，柯辰勳媽媽也在留言區表示，「粉專不會刪，讓大家永遠記得可愛的辰勳、愛唱歌的辰勳，深情的辰勳，一只想做個單純善良的辰勳。」

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