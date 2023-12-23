《超級紅人榜》柯辰勳猝逝留「最感動禮物」！母淚喊：媽媽看到了
從歌唱選秀節目《超級紅人榜》發跡的歌手柯辰勳，在11月27日被人發現陳屍於任職的飯店廁所內，得年20歲，讓許多親友們相當不捨，就連節目主持人于美人與製作單位都前來獻花致意，希望柯辰勳到了更好更美的地方。昨（22）日柯辰勳的媽媽透過臉書分享兒子留下來的最感動禮物，「媽媽看到了！」短短幾句話再度讓人眼眶泛淚。
記者詹鎰睿／綜合報導
柯辰勳媽媽昨日在臉書粉專「大家好！我是柯辰勳」分享柯辰勳在家中遺留下來的月琴和樂譜，並感性表示，「好孩子，你的努力及傳承，媽媽看到了，謝謝你留給媽媽最感動的禮物，辰勳byebye。」
可以看到柯辰勳在樂譜上留下滿滿的筆記，足以顯現他為了表演練習，下了好大的功夫，也讓人看見他的努力，如今卻只能成為回憶。貼文曝光後，再度讓粉絲們感動不已，紛紛留言祝福，「祝福辰勳輕安自在！」、「我們不會忘記會唱歌又可愛的辰勳，但還是很想他。」
此外，柯辰勳媽媽也在留言區表示，「粉專不會刪，讓大家永遠記得可愛的辰勳、愛唱歌的辰勳，深情的辰勳，一只想做個單純善良的辰勳。」
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