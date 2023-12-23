批基進魚目混珠！高嘉瑜喊「港湖立委只有一席」：一定要投第一名
民進黨港湖區現任立委高嘉瑜選情告急，除國民黨對手李彥秀外，更面臨台灣基進黨候選人吳欣岱分票威脅。高嘉瑜今（23）日批評基進魚目混珠，讓外界有民進黨在港湖地區有2席立委的錯誤印象，呼籲選民不要分裂投票，一定要投第一名。
記者呂炯昌／台北報導
高嘉瑜今日下午邀請民進黨副總統候選人蕭美琴幫忙輔選，兩人到南港貓咪咖啡店喝咖啡，並嘗試餵店貓，但是遭到貓咪們拒絕。會後聯訪時，媒體詢問民進黨2024立委選戰至少有15個選區艱困，包括港湖選區，高嘉瑜表示，當然必須要加倍努力，在內部民調1對1時他們絕對有贏的把握，但是現在最怕選票分裂，尤其是基進黨參選之後用了很多魚目混珠的手法，讓大家混淆，以為民進黨在這邊有不只一席。
高嘉瑜進一步說，很多民眾以為說立委不只一個，不一定要選第一名，其實立委只有一個，一定要選第一名才能上，她最擔心分散力量，分票之後導致國民黨漁翁得利，保送國民黨、保送李彥秀，親痛仇快是支持者最不願意看到。
高嘉瑜表示，北市競選總部主委陳時中多次來港湖幫她輔選，下週一聖誕節還要陪她站路口，共同呼籲團結一致，希望用團結的氛圍讓支持者有更大的熱情，鼓動支持者都出來投票，守衛台灣的關鍵就是國會過半，國會過半才不會整天吵架、打架，才能延續蔡英文總統的政績，未來也會持續推出年輕人敢婚、敢養的政策。