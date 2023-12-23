寒流襲台猝死率飆升！鄭明典實測「身體1數值」示警：不能太小看
台灣近日迎來寒流，各地氣溫驟降，昨（22）日桃園楊梅更出現6.7度低溫，全台共有69人到院前心肺功能停止（OHCA），僅10人送醫後恢復生命跡象，但死因尚未確認是否與低溫有關。對此，前中央氣象署長鄭明典就在臉書PO出開暖氣前後的血壓測量數值，並提醒大家注意保暖，「不能太小看氣溫的影響！」
記者賴禹妡／綜合報導
鄭明典昨（22）日在臉書發文，只見他PO出兩張血壓計測量結果，開暖氣前的數值為141／83mmHg；然而開暖氣後，血壓就逐漸恢復正常數值115／73mmHg。今日鄭明典更補充，剛起床尚未添加衣物的數值為147／92mmHg；穿上保暖衣物並吃下熱饅頭、熱開水之後，數值果真恢復成123／83mmHg。
針對開暖氣前後的實驗，鄭明典寫下「哇！真的差很多，有點不相信！沒暖氣就要穿暖一點，不能太小看氣溫的影響！」根據衛生福利部指出，血壓會依年齡、情緒、活動狀況或疾病而有所變動，一般而言血壓正常值為120／80mmHg，若血壓超過140／90 mmHg，建議應與醫師討論如何追蹤及是否治療。
台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道曾指出，天冷猝死的高危險族群，首先是有過心血管疾病的病患，或三高、抽菸、肥胖等高危險族群。由於天冷血壓容易升高，雖然上述族群尚未有疾病，但也最好養成在家睡前與睡醒後量血壓的習慣，若是血壓達130／80mmHg，就是高血壓族群，更要特別擔心。
王宗道醫師特別提醒，在天氣冷如果有特定症狀的族群，更要特別注意，例如只要一活動就喘不過去、胸悶，或是心悸，但休息一陣子就會舒緩，這樣的族群可能是心血管有些狀況。
但由於症狀輕微而輕忽，如果突然遇到天氣變化，就可能會成為猝死的高危險族群，建議上述症狀患者，如果突然發作頻率加大，或是出現冒冷汗、噁心以及想吐等其他症狀，就是身體發出警訊，強烈建議要盡速就醫。