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聖誕節餐廳訂不到！全台10家外帶聖誕餐整理　超狂火雞禮籃免千元

▲因應聖誕節，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等。全台聖誕節外帶火雞等大餐，為您精選10家。（圖／台北喜來登提供）
▲因應聖誕節，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等。全台聖誕節外帶火雞等大餐，為您精選10家。（圖／台北喜來登提供）

記者葉盛耀/綜合報導

適逢歲末年終，為迎接聖誕佳節甚至是跨年檔期，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等，搭配內容繽紛多樣，沙拉、配菜全備齊，相同的是份量豐富，最多還可讓6人共享，直接外帶一份，與親友在家過聖誕佳節更溫馨歡樂。全台聖誕節外帶火雞等大餐，精選10家，最低是連鎖餐廳樂雅樂推出的嫩烤火雞饗宴禮盒/禮籃，只要980元。

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📍台北美福大飯店
GMT義大利餐廳推出火雞節慶禮籃，經典義式風味適合4至6人歡聚分享美味。禮籃組合包括由義大利主廚使用傳統義式料理手法醃製烘烤重達6公斤的「爐烤火雞」，搭配手工製義大利薩拉米香腸野菇披薩，以及由美福點心坊團隊自製的「義式聖誕麵包Panettone」等豐富餐點，每款6,880元。

▲台北美福大飯店推出節慶禮籃，內含爐烤火雞及義大利經典披薩。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福大飯店推出節慶禮籃，內含爐烤火雞及義大利經典披薩。（圖／台北美福飯店提供）
📍台北喜來登大飯店
即日起至12月31日，The Deli推出四款禮籃組，包含「美式爐烤火雞」、「爐烤安格斯牛肋眼」與全新推出的「嫩烤香料玉米雞」與「爐烤帶骨牛小排」搭配龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、酥皮千層南瓜派等應景美食，每組售價4,800元起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓。

▲台北喜來登大飯店即日起至12月31日，推出四款禮籃組，包含「美式爐烤火雞」、「爐烤安格斯牛肋眼」、「嫩烤香料玉米雞」與「爐烤帶骨牛小排」。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店即日起至12月31日，推出四款禮籃組，包含「美式爐烤火雞」、「爐烤安格斯牛肋眼」、「嫩烤香料玉米雞」與「爐烤帶骨牛小排」。（圖／台北喜來登提供）
📍六福萬怡
推出「爐烤火雞禮籃」，嚴選肉質細嫩、重達5公斤的鮮嫩火雞，經48小時費工醃製與4小時低溫慢火爐烤，皮脆多汁，並搭配無花果野莓醬汁、柑橘柚子果醬、香濃火雞肉汁等三款醬汁一同享用。此外還包含了八道西式佳餚，包含維吉尼亞野蜜火腿15 oz、松露洋芋泥、炙燒香草季節蔬菜、番薯南瓜黎麥沙拉佐蔓越莓優格醬、法國長棍麵包佐香料奶油及主廚手作6吋法式鄉村蘋果派等經典美食。爐烤火雞禮籃售價5,888元（外帶訂單消費滿6,200元再送台階典藏馬爾貝克紅酒乙瓶）

▲六福萬怡推出「爐烤火雞禮籃」，嚴選肉質細嫩、重達5公斤的鮮嫩火雞，搭配三款醬汁，還有多道精緻佳餚。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡推出「爐烤火雞禮籃」，嚴選肉質細嫩、重達5公斤的鮮嫩火雞，搭配三款醬汁，還有多道精緻佳餚。（圖／六福萬怡提供）
📍台北遠東香格里拉飯店
節慶外帶美食包括美式烤火雞和黑熊蜂蜜烤火腿等節慶限定佳餚，適合6-8人享用，價格3,280元至5,980元，無論是辦公室派對或是家庭聚會，五星美味輕鬆上桌。

▲台北遠東香格里拉因應聖誕節，推出節慶限定外帶傳統聖誕烤火雞 ，整套售價3,980元。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲台北遠東香格里拉因應聖誕節，推出節慶限定外帶傳統聖誕烤火雞 ，整套售價3,980元。（圖／台北遠東香格里拉提供）
📍台北花園大酒店
即日起至12月31日止，推出「感恩聖誕火雞禮籃」每份售價4,380元，禮籃內含肉汁香甜、細緻，重達7公斤的爐烤火雞、鮮甜清香的爐烤蔬菜、醇厚鮮美的火雞原汁沾醬、手作培根野菇義大利香料派及飯店特選紅酒。

▲台北花園大酒店推出「感恩聖誕火雞禮籃」，每份售價4,380元。（圖／取自台北花園酒店臉書）
▲台北花園大酒店推出「感恩聖誕火雞禮籃」，每份售價4,380元。（圖／取自台北花園酒店臉書）
📍珠寶盒法式點心坊＋五方食藏
「珠寶盒法式點心坊」今年與姊妹品牌「五方食藏」合作推出外帶節慶餐。長期與在地小農合作，精選職人物產結合無添加的健康概念五方食藏，由實力堅強的廚藝團隊提供豐富多元料理，推出烤雞外帶套餐2650元，匯集五方食藏招牌料理香烤半雞配烤馬鈴薯時蔬、拜雍火腿芝麻葉PIZZA、焗烤牛肉千層麵、法式薯泥、南瓜湯，美味豐足，適合四人左右分享。

▲「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別針對聖誕節推出烤雞外帶套餐2650元。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）
▲「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」攜手同集團的歐式料理餐廳「TAKE FIVE五方食藏」，特別針對聖誕節推出烤雞外帶套餐2650元。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）
📍PASTAIO
即日起~12/24推出感恩聖誕節限定餐點：適合2~4人享用的「香烤全雞歡聚組」含烤玉米雞一隻佐珍珠麵、水果玉米及青花椰，售價2600元。另有適合4~6人「香烤全雞聖誕樹麵分享組」，含烤玉米雞一隻、珍珠麵、水果玉米、青花椰、聖誕樹西西里波浪麵、菠菜起司球，售價3000元。需三日前預訂，內用外帶皆宜，PASTAIO光復、內湖、新店等三店同步供應，輕鬆為年終派對聚餐增添美味暖心及滿滿儀式感。

▲PASTAIO香烤全雞歡聚組，雞腹內的珍珠麵拌炒雞汁蘑菇噴香上桌。（圖／PASTAIO提供）
▲PASTAIO香烤全雞歡聚組，雞腹內的珍珠麵拌炒雞汁蘑菇噴香上桌。（圖／PASTAIO提供）
📍台中日月千禧酒店
24樓極炙牛排館即日起至2023年12月25日止推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，讓您在家就能輕鬆地和家人共享大餐，歡度佳節。火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組3,680元(可供6-8位享用)。

▲台中日月千禧酒店即日起至2023年12月25日，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶。（圖／台中日月千禧提供）
▲台中日月千禧酒店即日起至2023年12月25日，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶。（圖／台中日月千禧提供）
📍樂雅樂
樂雅樂餐廳每年都會推出充滿節慶感的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，可以選擇禮盒或禮籃包裝，即日起至2014年01月07日，嫩烤火雞饗宴禮盒/禮籃980元、義式香草烤雞饗宴禮盒/禮籃2980元。

▲樂雅樂餐廳推出的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，嫩烤火雞饗宴禮盒/禮籃980元、義式香草烤雞饗宴禮盒/禮籃2980元。（圖／取自樂雅樂臉書）
▲樂雅樂餐廳推出的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，嫩烤火雞饗宴禮盒/禮籃980元、義式香草烤雞饗宴禮盒/禮籃2980元。（圖／取自樂雅樂臉書）
📍Chili’s
推出「大份量歡樂派對餐」，菜色包含一次能嚐到多種開胃菜的「三色拼盤」、口感酥脆又包裹著蜂蜜燻辣醬的「蜂蜜燻辣雞柳條」、「墨西哥手撕豬肉迷你堡」等多款店內超人氣選項加大三至四倍份量，能選擇外帶或外送，滿2,499元即贈超嗨派對抽薯條桌遊一個。

▲Chili’s也因應聖誕節，推出「大份量歡樂派對餐」。（示意圖／取自Chili’s臉書）
▲Chili’s也因應聖誕節，推出「大份量歡樂派對餐」。（示意圖／取自Chili’s臉書）
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