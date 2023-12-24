聖誕節餐廳訂不到！全台10家外帶聖誕餐整理　超狂火雞禮籃免千元

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GMT義大利餐廳推出火雞節慶禮籃，經典義式風味適合4至6人歡聚分享美味。禮籃組合包括由義大利主廚使用傳統義式料理手法醃製烘烤重達6公斤的「爐烤火雞」，搭配手工製義大利薩拉米香腸野菇披薩，以及由美福點心坊團隊自製的「義式聖誕麵包Panettone」等豐富餐點，每款6,880元。
📍台北喜來登大飯店
即日起至12月31日，The Deli推出四款禮籃組，包含「美式爐烤火雞」、「爐烤安格斯牛肋眼」與全新推出的「嫩烤香料玉米雞」與「爐烤帶骨牛小排」搭配龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、酥皮千層南瓜派等應景美食，每組售價4,800元起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓。
📍六福萬怡
推出「爐烤火雞禮籃」，嚴選肉質細嫩、重達5公斤的鮮嫩火雞，經48小時費工醃製與4小時低溫慢火爐烤，皮脆多汁，並搭配無花果野莓醬汁、柑橘柚子果醬、香濃火雞肉汁等三款醬汁一同享用。此外還包含了八道西式佳餚，包含維吉尼亞野蜜火腿15 oz、松露洋芋泥、炙燒香草季節蔬菜、番薯南瓜黎麥沙拉佐蔓越莓優格醬、法國長棍麵包佐香料奶油及主廚手作6吋法式鄉村蘋果派等經典美食。爐烤火雞禮籃售價5,888元（外帶訂單消費滿6,200元再送台階典藏馬爾貝克紅酒乙瓶）
📍台北遠東香格里拉飯店
節慶外帶美食包括美式烤火雞和黑熊蜂蜜烤火腿等節慶限定佳餚，適合6-8人享用，價格3,280元至5,980元，無論是辦公室派對或是家庭聚會，五星美味輕鬆上桌。
📍台北花園大酒店
即日起至12月31日止，推出「感恩聖誕火雞禮籃」每份售價4,380元，禮籃內含肉汁香甜、細緻，重達7公斤的爐烤火雞、鮮甜清香的爐烤蔬菜、醇厚鮮美的火雞原汁沾醬、手作培根野菇義大利香料派及飯店特選紅酒。
📍珠寶盒法式點心坊＋五方食藏
「珠寶盒法式點心坊」今年與姊妹品牌「五方食藏」合作推出外帶節慶餐。長期與在地小農合作，精選職人物產結合無添加的健康概念五方食藏，由實力堅強的廚藝團隊提供豐富多元料理，推出烤雞外帶套餐2650元，匯集五方食藏招牌料理香烤半雞配烤馬鈴薯時蔬、拜雍火腿芝麻葉PIZZA、焗烤牛肉千層麵、法式薯泥、南瓜湯，美味豐足，適合四人左右分享。
📍PASTAIO
即日起~12/24推出感恩聖誕節限定餐點：適合2~4人享用的「香烤全雞歡聚組」含烤玉米雞一隻佐珍珠麵、水果玉米及青花椰，售價2600元。另有適合4~6人「香烤全雞聖誕樹麵分享組」，含烤玉米雞一隻、珍珠麵、水果玉米、青花椰、聖誕樹西西里波浪麵、菠菜起司球，售價3000元。需三日前預訂，內用外帶皆宜，PASTAIO光復、內湖、新店等三店同步供應，輕鬆為年終派對聚餐增添美味暖心及滿滿儀式感。
📍台中日月千禧酒店
24樓極炙牛排館即日起至2023年12月25日止推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，讓您在家就能輕鬆地和家人共享大餐，歡度佳節。火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組3,680元(可供6-8位享用)。
📍樂雅樂
樂雅樂餐廳每年都會推出充滿節慶感的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，可以選擇禮盒或禮籃包裝，即日起至2014年01月07日，嫩烤火雞饗宴禮盒/禮籃980元、義式香草烤雞饗宴禮盒/禮籃2980元。
📍Chili’s
推出「大份量歡樂派對餐」，菜色包含一次能嚐到多種開胃菜的「三色拼盤」、口感酥脆又包裹著蜂蜜燻辣醬的「蜂蜜燻辣雞柳條」、「墨西哥手撕豬肉迷你堡」等多款店內超人氣選項加大三至四倍份量，能選擇外帶或外送，滿2,499元即贈超嗨派對抽薯條桌遊一個。
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