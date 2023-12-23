▲偏鄉口腔義診服務　守護老少口腔健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
口腔義診活動 搭配口腔衛教童綜合醫院與苗栗三灣鄉鄉公所合作，於三灣國小活動中心舉辦口腔義診活動，由口腔醫學部陳雅怡營運長領軍下，蕭應良主任、周修平醫師、吳培瑜醫師、余思穎醫師、莊子澂醫師與蔣岳理醫師都響應活動，一起走入社區為三灣鄉居民提供口腔衛教與義診服務。
先到三灣鄉立幼兒園進行口腔保健衛教，教導90位小朋友們正確的潔牙方式以及預防蛀牙的觀念，並使用牙齒模具進行示範，讓孩童實際操作牙線與刷牙，以期從小培養他們良好口腔清潔觀念。在到三灣國小幫一到六年級學童們進行衛教與塗氟，逐一診察全校235名學生的牙齒，並免費塗氟來預防蛀牙；另外也安排課程，教導並建立學童們正確的牙齒清潔方式與養成保健觀念。
守護鄉民健康 從小口腔保健口腔醫學部陳雅怡營運長表示，三灣鄉人口有6000人左右，但全鄉僅有一家牙科診所，以醫病比來說是不敷使用，所以藉由這次機會來服務鄉民，希望能夠幫忙民眾檢查並進行簡單的牙科治療，也能讓學童們從小建立正確的口腔保健知識。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60290
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw