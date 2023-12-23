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誠品信義店平安夜熄燈！李浩瑋、旺福接力演唱　限量送紀念手燈

▲誠品信義店走過18年頭，由於租約到期，將於平安夜12/24熄燈告別。（圖／誠品提供）
▲誠品信義店走過18年頭，由於租約到期，將於平安夜12/24熄燈告別。（圖／誠品提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

誠品信義店走過18年頭，由於租約到期，將於平安夜12/24熄燈告別，令不少民眾感到不捨，誠品表示近期週末進店人數逾5萬人次，且周周創新高，誠品信義店也將在12/24舉辦「不見不散音樂會」，晚間22:00誠品團隊將和讀者一起倒數說晚安。

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誠品信義夜12月24日晚間22時正式熄燈，將在1F戶外廣場自15:20起舉辦「不見不散音樂會」，卡司有DJ Mr.Kloud、旺福、李浩瑋、靈魂沙發、怕胖團、ABAO 阿爆。

明天17：30將在信義誠品1F南一門戶外限量發送「星星紀念手燈」，數量有限送完為止，邀請民眾一起在星海中倒數。

此外，誠品生活松菸3F書店將於2024年1月20日起接棒24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模。除將定期舉辦音樂人Live演出、料理實演、議題沙龍講座外，迎接松菸夜書店嶄新風貌前，3大咖啡品牌將陸續提前亮相，包括即起進駐的「成真咖啡ComeTrue CAFE」；年底前風格極簡的精品級咖啡「Ten Thousand Coffee」。

還有3F書店裡可欣賞信義區天際線的「eslite café」，綿延25米大面窗景可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意，1月20日起將隨松菸新24小時書店開放體驗，從早晨至午夜，邀請讀者在書香與咖啡香中享受美好閱讀時光。

▲誠品生活松菸店。（圖／記者許家禎攝，2023.05.04）
▲「誠品生活松菸」3F書店將於1/20起接棒24小時營運。（圖／記者許家禎攝）
▲誠品今（12/14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於1/20起接棒24小時營運。（圖／誠品提供）
▲「誠品生活松菸」3F書店將於1/20起接棒24小時營運。（圖／誠品提供）

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