政見會／趙少康狂批賴卻氣到頻口誤　稱「賴清德當選就是我老闆」

「賴皮寮」成打卡景點　他批：政客政治操弄打擾在地人作息

▲張錦豪說，寧靜的村莊，被政客為自己的政治利益所操弄，日日夜夜的騷擾打亂了在地老人家的作息。（圖／張錦豪臉書）
▲張錦豪說，寧靜的村莊，被政客為自己的政治利益所操弄，日日夜夜的騷擾打亂了在地老人家的作息。（圖／張錦豪臉書）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的新北市萬里老家被酸是「賴皮寮」，不少民眾「慕名而來」，有在地居民齊聚萬里區中幅市民活動中心陳情。對此，民進黨新北市議員張錦豪透過臉書批評，「寧靜的村莊，被政客為自己的政治利益所操弄，日日夜夜的騷擾打亂了在地老人家的作息」。

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張錦豪指出，直播電視來現場開live希望有衝突畫面，導致更多民眾越想來現場看表演，這是什麼樣的心態？昨天居民們集體向中幅里里長謝嘉陽、萬里里長王傑倫陳情訴苦，除難以接受被批違建之外，還被新北市府地政局長汪禮國質疑是「幽靈房屋」，民眾特地跑來這裡打卡拍照、擾亂居民生活，令居民不堪其擾。

張錦豪提到，在地居民齊聚萬里區中幅市民活動中心前，高舉手舉牌喊「擾亂安寧，還我清淨」，里民紛紛力挺賴清德，認為不該叫這片礦區工寮為違建，而是既存的合法房子，他氣憤地說：「新北市政府地政局長汪禮國說是『幽靈房屋』，屋子不存在才叫幽靈房屋」，不能夠理解憑什麼被叫「幽靈房屋」，認為根本是欺負人。

張錦豪說，另一位與賴清德一同長大的里民，也憤憤不平地說，近日看到有年輕人在那邊亂介紹，說這邊整排房子都能拆，就賴家這間不能拆。他說，自己從小就住在這裡長大，甚至祖輩的人很早以前就住在這了，這些話在他耳裡聽起來，實在是很生氣，痛批國民黨說話、做事情要憑良心。

張錦豪提到，也有里民認為，不合理就要站出來抗議，不要再靜默了，原本是一個很安寧合理的社區，如今為了這間房子，記者每天都來擾亂安寧、製造憤怒，「把我們的房子講成這樣，這樣是要怎麼生活？」

張錦豪感嘆，最無辜的就是一輩子辛辛苦苦做礦工的礦工家庭，沒得到政府照顧還要忍受這些藍營政客每天潑髒水，「麻煩你們不要再來了！請還給在地人一個清淨！」

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