蔡依林寵粉無極限！揪粉絲「開趴爭醜」放送獨一無二手作祝福
2023年即將結束，Jolin蔡依林履行2022年末台北跨年演唱會時與歌迷的約定，將出席歌迷會在明（24）日舉辦的「JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY」，這次派對更限定Dress Code為「醜毛衣」，並舉辦「最醜毛衣爭霸戰」，票選最「醜」冠軍可獲得Jolin親自鉤針編織的包包。
記者黃雅琪／綜合報導
一向以「寵粉」聞名的Jolin，也實現了2022年在台北小巨蛋舉辦跨年演唱會時與歌迷的約定，將出席與鐵粉歌迷們近距離的互動見面會「JOLIN 編織夢想醜毛衣派對 UGLY SWEATER PARTY」，歌迷會為此早早就訂好小型Live House場地，Jolin為了這場與歌迷的相聚，特別準備了「鐵粉專屬」的限定歌單，並展現誠意，加碼練團帶band改編，這幾天也密集到練團室彩排，希望帶給大家最完美的演出。
除將首唱洗腦新歌〈OH LA LA LA〉，Jolin更表示：「有時會看到歌迷留言跟我敲碗平時比較少唱的歌，我都記住了，所以這次有準備一些是演唱會不常唱的歌，希望大家喜歡！」表示當天大家只要盡情在台下跟著大合唱、一起溫馨互動就對了。
對於歌迷會提出的Dress code主題「醜毛衣」，Jolin也大方響應：「大家可以把平常穿不出門的醜毛衣自信地穿到現場，當天會選出『醜毛衣冠軍』，所以請大家千萬不要客氣。」並透露已經準備好衣櫃裡最醜的毛衣應戰。當天獲最「醜」冠軍的歌迷，更將獲得來自Jolin親自鉤針編織的包包，獨一無二的手作祝福，也是Jolin的年末心意。
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