三上悠亞突放送福利！泡溫泉露雪白香肩 性感曲線吸10萬人按讚
日本30歲女星三上悠亞宣布引退，不再以女優身分，繼續推出個人作品，決定自行創業開新公司，不時在社群平台上分享美妝、服裝搭配心得，持續與粉絲們互動。她最近難得放鬆，跟家人一起去度假泡溫泉，發現媽媽非常會幫她拍照，在IG曬出媽媽掌鏡的入浴照，展現豐滿身材與雪白香肩，性感美照吸引超過10萬名粉絲按讚，直呼太美了！
記者江芷稜／綜合報導
三上悠亞透露，不喜歡冬天太冷，但能跟媽媽一起去箱根泡溫泉，實在非常棒，當作今年給自己的忘年會，年底會努力好好衝刺事業，並曬出媽媽為她拍攝的美照，三上悠亞穿著日本浴衣，對著鏡頭嘟嘴賣萌，模樣非常可愛，在戶外浴池泡湯時胸前微微下拉的浴巾，讓好身材一覽無遺。
女神美照連發讓粉絲都嗨翻了，紛紛稱讚「妳還是全世界最可愛」、「太美了」、「有時候穿衣服反而更有魅力」、「喜歡這樣性感的妳」，超過10萬名粉絲瘋狂按讚，足見她人氣依舊。不過，三上悠亞引退後仍有困擾，她在IG限時動態透露有一些非本人帳號盜用她的頭像，偽裝成她本人和他人交談，讓她忍不住跳出來呼籲，要粉絲千萬別被詐騙帳號騙了。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁