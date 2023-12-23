短今眼睛動手術！32歲大素顏竟像女高中生 真正五官見光
中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今（本名胡馨儀），擁有173公分身高，34E、25、35傲人三圍，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，個性無厘頭的她是隊上的開心果，近來知名外送平台看中短今的高人氣，邀她拍攝廣告。短今今（8）日在IG分享近視手術成果，讓人驚豔的是她的素顏狀態，32歲像23歲女大學生，甚至是高中少女。
記者楊穎軒／綜合報導
短今近來動雙眼雷射手術，透露復原進度為一眼度數1.0，另一眼0.9，附上的近距離自拍照片，她疑似完全沒上妝，戴粉紅色毛帽，梳理一排旁分瀏海，膚質晶瑩剔透，沒有任何坑疤、痘痘或細紋，一雙瞳鈴大眼楚楚可憐，整個人減齡至少10歲。
短今因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入「PS女孩」，人氣迅速成長，擔任過隊長一職。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，受到粉絲喜愛，2018年底發行個人首本寫真書，前年5月推出第二本寫真作品，展露陽光、火辣等不同面向。
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