新竹造勢8000人到場支持　柯文哲喊：有一天改變中國

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柯文哲致詞時表示，他在新竹念過幼稚園、國小、國中、高中，大學才離開新竹去台北念大學，每年寒暑假都在新竹度過，雖然自己在台大當醫生少回家，但爸媽、弟妹、同學朋友都還在新竹，讓自己感到特別親切，看到現場這麼多支持者參加，也感謝大家的支持。
柯文哲高喊，「民眾黨得票最高就是新竹竹北，第一個首長也在新竹，我和民眾黨在家鄉也要建立清廉的政府。」
談到兩岸關係，柯文哲不忘痛批藍綠，重申對話非常重要，民進黨不跟中國對話、國民黨跟對岸非常曖昧，民眾黨沒有台獨黨綱的包袱，可以做到兩岸自主，必須保有民主政治制度跟生活方式，在這個基礎下跟中國交流，他更提到雅典2000年前只是希臘城邦一個城市，但是人類民主的起源，但星星之火可以燎原，從小小城邦開始，民主變成世界主流。
柯文哲表示，新竹要作為台灣新政治起點，他不是一個城市而已，相信民主自由普世價值，相信努力不只從台灣，甚至有一天也會改變中國大陸，「我不相信中國大陸永遠不會有民主自由」，他希望台灣是中美溝通橋樑，而非旗子，面對中國備戰不畏戰，保證現階段沒要統一，也沒有要台獨，保有台灣民主制度才是中間路線要做的。
柯文哲也特別介紹他的妹妹，無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭，柯文哲開玩笑說，他的妹妹有一項他沒有的特質，就是和藹可親。
新竹市長高虹安因為人在美國出訪，因此透過錄製影片方式發表談話。高虹安表示，上任市長1年以來，每天兢兢業業興利除弊，推出多項補助、推動大新竹輕軌計畫、先導公車、停車智慧化等政策都在推進當中，市民滿意度超過6成，她感謝柯文哲分享台北經驗，讓新竹市政得以參考學習。
高虹安提到，柯文哲是出身新竹的優秀子弟兵，是道地的新竹人，對於新竹在地的情感與責任絕對無庸置疑。面對AI挑戰、俄烏戰爭，世界正在變得更加動盪，科技發展也愈發快，反觀台灣過去8年卻因執政黨執政不力，讓人民感到失望，疫情、民生物資缺乏都讓人民感到不安，台灣需要務實討論政策、團結全民的總統，她在柯文哲身上看到必備特質，希望選民支持柯文哲。
民眾黨表示，今日新竹體育館內舉行民眾大會師造勢活動，有8000人參與，其中場外約2500多人在寒流中擠不進去，守在外頭觀看螢幕轉播並等候。柯文哲離場時，民眾排成人龍熱情擊掌，又多花了近半小時才離開趕往高鐵，前往高雄參加晚間的造勢活動。
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