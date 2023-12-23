平安夜冷氣團強襲！聖誕節急凍9°C 「這天全台轉雨」下週天氣曝
短暫回溫僅短短半天！明（24）日平安夜大陸冷氣團南下，強度挑戰大陸強烈冷氣團，一路冷到下週二，其中聖誕節到下週二清晨是最低溫的時機，局部地區低溫下探攝氏9度，下週二白天開始回暖，下週四迎接東北季風來襲，各地變天、轉雨，不過跨年天氣仍有變數。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳指出，明天大陸冷氣團南下，強度挑戰大陸強烈冷氣團，平安夜各地再迎接低溫，北部、東北部高溫攝氏15度至17度，入夜降至攝氏12度至13度，其他地區高溫回到攝氏20度至23度，中南部入夜低溫攝氏13度至15度，花東攝氏17度至18度。
冷氣團影響最劇烈的時機為下週一聖誕節到週二清晨，中部以北、東北部低溫攝氏11度至12度，空曠地區下探攝氏9度，其他地區低溫攝氏13度至15度。
下週二、周三白天溫度開始回升，各地高溫達20度以上，北部高溫約攝氏22度至24度，中南部攝氏24度至25度，下週四東北季風增強，北部、東部約攝氏17度至19度，影響到下週五，週六開始減弱，周日跨年夜可能是東北季風空擋，或新一波東北季風增強，需要進一步觀察。
明天北部、東半部有局部短暫雨，下半天水氣、降雨減緩，降雪機率也降低，下週一到週三水氣少，各地多雲到晴，下週四南方雲系北移，天氣不確定大、各地降雨機率提高，下週五迎風面北部、東半部有雨。