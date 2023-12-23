台中教育大學攜手企業CEO　激盪共構社會價值

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今論壇課程，由台中教育大學管理學院社企中心執行長柯勇全指導如何透過「社會投資報酬率(SROI)」貨幣化社會價值與影響力來衡量並強化企業內部治理與管理，幫助企業開解方找活路。社企中心ESG高級顧問陳慶暉帶領大家腦力激盪，如何讓海廢回收再製文創的商業模式，讓企業有機會做好ESG提高我國海廢再利用的比例，除讓環境變乾淨之外，更讓垃圾變黃金的影響力照顧弱勢民眾。
台中教育大學管理學院長林欣怡指出，因應永續企業新指標，透過SROI貨幣化社會價值與影響力衡量管理已成為全球趨勢，與台灣社會影響力研究院合作已成為中部唯一授權的培訓單位。另管理學院成立的社企中心已成為臺灣的「新儒商培訓基地」，導入SROI讓企業除了做好公司治理外，同時也可以善盡社會影響力，成就社會新美學。
台灣社會影響力研究院理事長江明修表示，致力推廣「國際社會價值理念」、「社會影響力分析、評估、管理與發展趨勢」外，希冀藉由社會價值邏輯評量方法與工具之引介，為投入永續發展之相關企業、非營利組織、政府、社會創新實務工作者，提供透明、有效及可歸因性之執行策略與方案、進而與國際永續理念接軌。
世界華人工商婦女企管協會大台中分會輔導會長許淑敏表示，參加SROI課程可以更清楚「有衡量才能有更好的管理」，平日工作上可以更客觀的量測如何創造更好的社會效益。
管理學院EMBA校友會會長陳永峯親自參加課程，並與榮譽會長陳志超贊助多位大學生與研究生之授權課程。陳永峯指出，社會服務應該要導入社會價值思維，找到最佳化實踐的方法。
經濟部水利署第四河川分署長李友平也勉勵，大家有志一同，共同力行企業新儒商實踐家之理念，企業界與公部門共同育才培力，以社會價值思維來共同理解社會影響力。
工作坊由社企中心ESG高級顧問陳慶暉表示，舉辦工作坊的初衷在於降低海洋廢棄物的汙染，提高我國海廢再利用的比例，透過產學的創意構想，促進海廢回收與再利用的商業模式，精準的投入海洋保育以及靠海漁村之地方創生議題，促使臺中教育大學社會企業中心成為聚集社會影響力之中堅關鍵角色。