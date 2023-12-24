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專訪／不滿民進黨選舉操作意識形態　葉元之挑戰羅致政拚翻轉國會

▲葉元之挑戰現任立委羅致政，不滿民進黨大搞意識形態，他希望能前進立法院翻轉文化。（圖／記者鄭孟晃攝）.
▲葉元之挑戰現任立委羅致政，不滿民進黨大搞意識形態，他希望能前進立法院翻轉文化。（圖／記者鄭孟晃攝）.

記者陳威叡／台北報導

新北市議員葉元之本次代表國民黨參選新北市第7選區（板橋東區）立委，挑戰民進黨現任立委羅致政，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，立委的存在就是要鞭策政府讓施政更符合民意，但對手只會護航政府，自甘墮落成小英代言人，他承諾若勝選將翻轉國會文化，不做黨意立委、建設實在不割稻尾與不搞意識形態，用專業做幫民意發聲的立委。

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選戰將至，板橋東區戰況激烈，葉元之與立委羅致政近日來隔空交火，抽籤日更狹路相逢，雙方在選委會發生口角互嗆。葉元之接受《NOWnews今日新聞》專訪，他認為立委的存在就是避免行政權獨大，立委職責就是要鞭策政府，讓施政更符合民意，但羅致政所為就只護航政府，自甘墮落成為小英代言人，如果是這樣，辭去立委去小英基金會會更適合他。

葉元之也不滿民進黨大搞意識形態，但這對老百姓而言一點幫助也沒有，如今形塑出一種氛圍，就是不能夠質疑國防預算，否則就被貼上「中共同路人」的標籤，因此民進黨立委不可能審查國防外交預算，這樣是不稱職的立委。

葉元之允諾，若勝選要翻轉國會文化，首先是不做「黨意立委」，勢必要傳達人民的聲音，他並以自身經驗為例，他曾在新北市新聞局工作，更透露當議員後有段時間市府對他不諒解，但他認為角色不同，以前在新聞局要幫市府說話，而現在則要替民意發聲，將來進入國會也是如此。

其次是「建設實在絕不割稻尾」，葉元之批評對手羅致政就是在割稻尾，策略就是市長侯友宜做了什麼，就掛看板說成功爭取什麼，例如板橋國民第二運動中心，這是侯友宜決定的，中央沒有補助任何一毛錢，質疑到底跟立委有何關係，此外只要中央有補助市府蓋停車場，羅致政卻都說是他的功勞，反問板橋是否有因羅致政變得不同？疫情嚴峻時是否有多爭取一支疫苗？但卻收割別人政績，他要翻轉這種卑劣的言行。

最後則是「不要搞意識形態」，葉元之說，民進黨大搞意識形態，說中共介選、認知作戰，「抗中保台」的口號自己聽了都很煩，對老百姓也沒有幫助，他若進入國會不會進入國防外交委員會，自己是師範大學教育博士，長期關注教育議題，希望能到教育文化委員會，用專業切切實實把教育做好，強調此次參選口號是「原汁原味、翻轉國會」，除了諧音外，也希望自己能永保從政初衷。

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