專訪／不滿民進黨選舉操作意識形態　葉元之挑戰羅致政拚翻轉國會

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葉元之也不滿民進黨大搞意識形態，但這對老百姓而言一點幫助也沒有，如今形塑出一種氛圍，就是不能夠質疑國防預算，否則就被貼上「中共同路人」的標籤，因此民進黨立委不可能審查國防外交預算，這樣是不稱職的立委。
葉元之允諾，若勝選要翻轉國會文化，首先是不做「黨意立委」，勢必要傳達人民的聲音，他並以自身經驗為例，他曾在新北市新聞局工作，更透露當議員後有段時間市府對他不諒解，但他認為角色不同，以前在新聞局要幫市府說話，而現在則要替民意發聲，將來進入國會也是如此。
其次是「建設實在絕不割稻尾」，葉元之批評對手羅致政就是在割稻尾，策略就是市長侯友宜做了什麼，就掛看板說成功爭取什麼，例如板橋國民第二運動中心，這是侯友宜決定的，中央沒有補助任何一毛錢，質疑到底跟立委有何關係，此外只要中央有補助市府蓋停車場，羅致政卻都說是他的功勞，反問板橋是否有因羅致政變得不同？疫情嚴峻時是否有多爭取一支疫苗？但卻收割別人政績，他要翻轉這種卑劣的言行。
最後則是「不要搞意識形態」，葉元之說，民進黨大搞意識形態，說中共介選、認知作戰，「抗中保台」的口號自己聽了都很煩，對老百姓也沒有幫助，他若進入國會不會進入國防外交委員會，自己是師範大學教育博士，長期關注教育議題，希望能到教育文化委員會，用專業切切實實把教育做好，強調此次參選口號是「原汁原味、翻轉國會」，除了諧音外，也希望自己能永保從政初衷。
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