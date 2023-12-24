專訪／遭爆今年565節目、280萬入袋 葉元之駁：我當議員非常稱職
選戰倒數不到3周，板橋東區立委殺到見骨，民進黨現任立委羅致政砲轟葉元之是「扮成議員的藝人」，新北市議會定期會55天會期，共在大會發言2次、審查會發言0次，更統計從今年起至本月14日，總共上了565次電視節目，通告費超過280萬元入袋。葉元之接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，很難監督市政的會議確實就不會出席，但自認是非常稱職的議員，總質詢60分鐘更是問好問滿，認為是對手割稻尾行為被戳破，才來攻擊他是「薪水小偷」。
記者陳威叡／台北報導
對於對手的攻擊，葉元之澄清，自認是非常稱職的議員，有問政、有監督、有服務，坦言有些很難監督市政的會議確實就不會出席，但總質詢個人時間60分鐘，有人只問5分鐘、10分鐘甚至書面審查，自己則是60分鐘問好問滿。
葉元之也說，被對手攻擊是「薪水小偷」後，收到很多支持者傳訊息給他，認為是抹黑替他抱不平，自己也處理過選民服務是找過羅致政卻沒處理，因此服務上證明很多地方是比對手優秀，但卻被攻擊沒有去議會，自認議員份內該做的事情還是有做，質疑上政論節目有影響是市政發展？還是選民服務沒有做好？
葉元之表示板橋有60萬人口，怎麼可能接觸到所有的人？且羅致政也很常上政論節目，兩人也曾經同台過，對方也簽了領據，質疑羅是沒有東西可以打了嗎？攻擊上政論節目這個點實在很無聊，認為是對手割稻尾行為被他搓破，才來攻擊他是「薪水小偷」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。