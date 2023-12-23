中央大學「丟松果測速大賽」掀跟風潮！校方發聲了：測速器已損壞
位在桃園中壢的「中央大學」，過去曾是許多偶像劇拍攝取景的地點，被封為國內最美的學校之一。然而近期該校的夜間安寧卻被打破，因為有同學在上週發起「丟松果測速大賽」，結果陸續出現學生肩膀脫臼和測速器損壞等情事，對此，校方也發出公告，呼籲校內學生不要再進行這項活動。
記者潘毅／綜合報導
松樹是中央大學的代表植物，光是校內就有多達1550顆，中大的大禮堂更是採用松果造型，象徵知識孕育與傳遞，期盼中大人能秉持松樹百折不撓之精神，不斷精進、超越。
由於中央大學校內擁有大量松樹，因此地面上松果數量也相當之多。就在近期於臉書社群上，有中大學生發起了「丟松果測速大賽」，許多學生在夜間時，都會跑到校內測速儀器旁，化身為棒球投手，投擲松果讓儀器偵測球速，因為活動方法簡單有趣，意外引爆跟風潮，測速器常常被失投的松果K到。
然而活動的爆紅，也帶來了不小困擾，中大資工系臉書就發出生活輔導組的宣導，表示近期同學於社群軟體發起丟松果測速大賽，已經活動影響校內人員行走、車輛行車安全以及夜間校內師生休憩的安寧，「甚至造成同學肩膀脫臼和測速器損壞等情事」。因此校安中心提醒切勿因一時興起於測速器旁投擲松果造成人員受傷，進而衍生車輛、測速器損壞賠償問題，校方也將加強巡視。