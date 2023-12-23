影／轟本季新高44分率領國王大逆轉 林書豪謙稱：勇士打很好
PLG今（23）日迎來「雙北大戰」，由新北國王主場迎戰台北富邦勇士，也是雙方本賽季第2度碰頭。國王三節打完仍落後富邦15分，但末節國王上演絕地大逆轉，靠著林書豪單場砍下44分本季新高，全場投進9顆三分球，另外加8籃板7助攻，最終國王也以111:106成功逆轉擊敗富邦，目前2次交手國王皆取得勝利。
實習記者陳品翔/綜合報導
談及今天對手富邦的發揮，國王一哥林書豪表示富邦打法，相較過去可能擺出的雙塔陣容有些許差別。「今天他們擺上小洋將上陣，速度變得很快，用速度去協防、反擊速度也很快。因為他們洋將現在可以換上很多不同的陣容，他們今天打得真的很好。」林書豪說到。
而儘管國王主力後衛林書緯、李愷諺本場比賽手感不佳，前者9投僅1中，後者則是三分線10投僅中1，但國王總教練萊恩對此並不擔心，只希望球員不要害怕沒有信心。「我不是很在意我的球員投不進，就算他們投幾球都一樣，只要專注在下一球能投進就好，不論是出手2球、20球，甚至200球都一樣。只要球員能夠持續保持信心，不懼怕出手，我覺得這不會是一個大問題。」萊恩說到。
而聖誕節即將來臨，林書豪對於今年的聖誕節也充滿期待。「聖誕節我以前大部分都在工作，以前在美國幾乎每年都要比賽，今年在台灣很好，終於可以好好跟家人、朋友們團聚，我很期待今年聖誕節的到來。」
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