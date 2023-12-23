Angelababy失業陪兒過冬至全被拍 遭酸「偷拍還開冷白皮濾鏡」
Angelababy自從去法國觀賞「BLACKPINK」Lisa瘋馬秀後，就像是被中國軟封殺，不管是節目或是代言都沒了她。沒工作的她，在微博留出一張近照，是冬至時被網友目擊在上海餐廳培兒子小海綿吃飯，但竟然被部分網友解讀是set好的，虧說「哪有偷拍還開冷白皮濾鏡的」，不過還是有網友挺她「這也能陰謀論」。
記者蔡依庭／綜合報導
Angelababy可能沒想到為了看Lisa瘋馬秀，會丟了中國熱門綜藝節目藝《奔跑吧》班底，代言多年的「安慕希」變成白鹿接棒，加上多場頒獎典禮或時尚秀，都少了她的身影，可見她真的沒工作。閒著沒事的她，被網友在上海餐廳目擊冬至陪兒子小海綿吃飯，她身穿T恤、頭戴棒球帽，打扮休閒，笑容依然美麗。
不過有網友酸她是刻意發親子照想洗白，試圖重返演藝圈，虧說「哪有偷拍還開冷白皮濾鏡」，但還是有人力挺她是真偷拍。Angelababy從9月底捲入瘋馬秀爭議後，IG停更3個月、微博停發2個月，若有發文都是轉發愛國文。
被迫沉潛至今，她努力刷好感，甘肅地震災情傳出後，她火速捐救援物資，獲上海復星公益基金會點名感謝，但仍看不出復出曙光。還有謠傳她經紀團隊已解散，害得她不得不出售豪宅，甚至向前夫黃曉明求援，不過這些傳聞都未經證實。
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