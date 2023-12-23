于美人「不畏15度風雨」造勢晚會擠滿上百人！荒山亮歌聲溫暖力挺
藝人于美人宣布參選中正萬華區立委，今（23）日更舉辦「有情有義還有光，點亮萬中光雕聖誕節」造勢演唱會，雖然現場雨勢不小，但座位全都塞滿，再加上金曲歌王荒山亮到場站台加持，讓現場充滿溫暖，荒山亮更不忘獨家帶來替于美人寫的競選曲，讓現場驚豔不已。
記者詹鎰睿／綜合報導
荒山亮笑說，造勢場合自己比較憨慢講話，但他認識于美人好幾十年，知道她是一位充滿智慧又細心的人，照顧節目團隊，甚至是歌手，不僅是位很好的傾聽者，還用她的愛心引領大家前進。
見到于美人參選，發心要替大家服務，發現問題解決問題，讓荒山亮覺得很感動，也希望把他所知道的美人姊介紹給大家，希望大家給美人姊一個機會。除了帶來金曲〈愛守護〉、〈哪有暇多愛〉以外，荒山亮首次帶來于美人的競選曲，由許常德老師作詞、他作曲，希望用這首歌給美人姊鼓勵與祝福。
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