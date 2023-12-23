莎莎從月光族到買千萬豪宅！「超懶人存錢4招」曝光　勵志又實用

于美人「不畏15度風雨」造勢晚會擠滿上百人！荒山亮歌聲溫暖力挺

▲于美人的造勢晚會現場僅有15度，還飄下不小的雨勢，但依舊擠滿上百位民眾到場力挺，荒山亮更用他的歌聲溫暖祝福好友。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲于美人的造勢晚會現場僅有15度，還飄下不小的雨勢，但依舊擠滿上百位民眾到場力挺，荒山亮更用他的歌聲溫暖祝福好友。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人于美人宣布參選中正萬華區立委，今（23）日更舉辦「有情有義還有光，點亮萬中光雕聖誕節」造勢演唱會，雖然現場雨勢不小，但座位全都塞滿，再加上金曲歌王荒山亮到場站台加持，讓現場充滿溫暖，荒山亮更不忘獨家帶來替于美人寫的競選曲，讓現場驚豔不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
荒山亮笑說，造勢場合自己比較憨慢講話，但他認識于美人好幾十年，知道她是一位充滿智慧又細心的人，照顧節目團隊，甚至是歌手，不僅是位很好的傾聽者，還用她的愛心引領大家前進。

▲于美人、荒山亮。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲現場預估擠滿上百位民眾，到場力挺于美人，還享受了一場音樂饗宴。（圖／記者嚴俊強攝影）
見到于美人參選，發心要替大家服務，發現問題解決問題，讓荒山亮覺得很感動，也希望把他所知道的美人姊介紹給大家，希望大家給美人姊一個機會。除了帶來金曲〈愛守護〉、〈哪有暇多愛〉以外，荒山亮首次帶來于美人的競選曲，由許常德老師作詞、他作曲，希望用這首歌給美人姊鼓勵與祝福。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
▲于美人、荒山亮。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲即便雨勢再加上冷氣團影響，現場只有15度左右，又濕又冷，卻絲毫不減民眾熱情。（圖／記者嚴俊強攝影）

于美人「造勢演唱會」免費入場！蔡秋鳳力挺　超大咖來賓曝光

影／于美人抽5號！對手鍾小平跑錯場地　她揶揄：別選會迷路的人

于美人深夜突掛急診「血壓飆到234」近況曝！自嘲：真話說太多了

于美人現身《紅人榜》柯辰勳告別式！獻花哽咽：願他去更好地方

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選