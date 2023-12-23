▲甲狀腺切除聲帶卻麻痺！　「微創注射」半小時搞定

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聲音沙啞原因多 手術也可能造成聲帶麻痹新竹臺大分院耳鼻喉部醫師李自祥解釋，聲音沙啞是門診病人常見的主訴，可能由多種原因引起，例如：不當或過度的使用聲音、感染、聲帶結節(長繭)、聲帶息肉、聲帶囊腫、聲帶萎縮及麻痺。其中聲帶麻痺更可能因為接受甲狀腺手術、頸椎手術、頸動脈手術、食道手術及肺部手術等造成。由於這些手術部位接近喉返神經，即使手術過程中醫師仔細保留神經，細微的神經還是可能受影響。
門診微創聲帶注射手術 治療僅需半小時！由於喉部是很敏感的器官，喉部或聲帶手術傳統上都必須在全身麻醉下進行，李自祥說明，病人除了要承擔全身麻醉的風險外，也需要住院幾天，並有較高的醫療花費。門診微創聲帶注射手術，藉由局部鼻腔及喉部麻醉減輕喉部的感覺和不適，在鼻內視鏡的輔助下，針對聲帶注射玻尿酸，整個手術過程半小時內可以完成，病人休息過後無不適即可回家，玻尿酸注射後須噤聲2天，使藥物能達到良好的效果，也讓聲帶充分的休息。
避免全身麻醉 無須住院省去麻煩李自祥表示，門診微創聲帶注射手術的治療時間短，術後恢復快，病人除了不必住院外，也可避免全身麻醉的風險，新竹臺大分院針對門診微創聲帶注射手術提供完整資訊及評估治療，讓竹苗地區有需要的病人獲得完善及優良的醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60287
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