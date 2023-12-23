政見會觀察／不攻對手不打口水戰！吳欣盈全國首秀　把握機會洗白

觀察／純談政策難引共鳴　賴清德改策略「用政策包裝打侯柯」

▲賴清德啟動四天三夜的環島拼字，鄉親共同拼出台灣的「灣」。（圖／賴競辦提供）
▲賴清德啟動四天三夜的環島拼字，鄉親共同拼出台灣的「灣」。（圖／賴競辦提供）

記者陳佩君／新竹報導

民進黨總統候選人賴清德的「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖來到第三天，相較於前兩天，賴主軸基本都是大談各縣市的願景與擘劃，今（23）日則是一改「純政策」立場，透政策包裝，以連結對手侯友宜、柯文哲的收租及農地變停車場問題，砲火全開要讓民眾更有共鳴。

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賴清德21日展開「唱土地的歌，拚咱的希望」行程，四天三夜前往18個縣市與鄉親合力完成拼圖，他今天一連跑南投場、彰化場、台中場、苗栗場、新竹縣場，分別拼出「美」、「德」、「WIN」、「台」、「灣」文字，同時對各縣市鄉親提出因地制宜的「均衡台灣國家建設計劃」。

該系列活動，賴團隊以及賴清德是以對各縣市拋出願景為初衷，三天下來，交通、醫療、產業等政見為最大宗，以今天而言，賴清德在南投政策為「兩大升級，八大計畫」，聚焦醫療、觀光；彰化則提到「三個支持」，分別為支持彰化在地農業、支持工業三區一中心、支持交通三大建設；台中部分是「五大建設，一個支持」，涵蓋產業、交通、文化、社宅、醫療以及支持水環境。

到了苗栗場，賴清德特別提到，要用光明戰勝黑金，用行動拒絕抹黑，盼用希望回擊貪腐，為苗栗帶來「五大升級」，包含交通、科技、農業與用水、醫療觀光。

賴清德今日最後一站新竹，提出將透過「五個升級」，涵蓋產業、交通、用水、文化、社宅計畫，強調中央地方攜手打造「世界新竹，宜居城市」。

據觀察，賴清德前兩天赴各縣市的致詞，大多訴說對縣市願景及擘劃，幾乎未提及對手，不過，連兩天好幾場下來，內容幾乎沒有太大新意，也較難得到民眾共鳴；據悉，經幕僚提醒，建議賴清德在內容中應可加入時事議題、增加話題性，也因此今天一改前兩天的發言及態度。

▲賴清德下午赴新竹拼字活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.31）
▲賴清德下午赴新竹拼字活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.31）
例如，賴清德在南投場，除了提出建設政見，主動抨擊國民黨立委馬文君在國會杯葛國防預算及潛艦國造，以此拉抬自家候選人蔡銘軒、蔡培慧，向鄉親喊話「蔡銘軒當選就沒有馬文君了」。

在台中場部分，賴清德在發表社宅政見時，話鋒一轉，突然連結到國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑租金，租給學生一個月1萬6000多，1坪竟比101貴，詢問鄉親這樣可以嗎？接續批評民眾黨候選人柯文哲家裡「真違建」，而他的土地是特農，卻違法變成停車場，直批這就是炒農地、賺大錢，喊話兩名對手跟進他的「公益信託」，要選民看看清楚。

雖然賴清德在台中場砲火猛烈，不過回到苗栗、新竹又變成「政策控」，繼續和鄉親闡述縣市願景，選民是否會埋單，仍要繼續觀察。

▲賴清德下午赴台中拼字活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.31）
▲賴清德下午赴台中拼字活動。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.31）

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