觀察／純談政策難引共鳴　賴清德改策略「用政策包裝打侯柯」

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該系列活動，賴團隊以及賴清德是以對各縣市拋出願景為初衷，三天下來，交通、醫療、產業等政見為最大宗，以今天而言，賴清德在南投政策為「兩大升級，八大計畫」，聚焦醫療、觀光；彰化則提到「三個支持」，分別為支持彰化在地農業、支持工業三區一中心、支持交通三大建設；台中部分是「五大建設，一個支持」，涵蓋產業、交通、文化、社宅、醫療以及支持水環境。
到了苗栗場，賴清德特別提到，要用光明戰勝黑金，用行動拒絕抹黑，盼用希望回擊貪腐，為苗栗帶來「五大升級」，包含交通、科技、農業與用水、醫療觀光。
賴清德今日最後一站新竹，提出將透過「五個升級」，涵蓋產業、交通、用水、文化、社宅計畫，強調中央地方攜手打造「世界新竹，宜居城市」。
據觀察，賴清德前兩天赴各縣市的致詞，大多訴說對縣市願景及擘劃，幾乎未提及對手，不過，連兩天好幾場下來，內容幾乎沒有太大新意，也較難得到民眾共鳴；據悉，經幕僚提醒，建議賴清德在內容中應可加入時事議題、增加話題性，也因此今天一改前兩天的發言及態度。
例如，賴清德在南投場，除了提出建設政見，主動抨擊國民黨立委馬文君在國會杯葛國防預算及潛艦國造，以此拉抬自家候選人蔡銘軒、蔡培慧，向鄉親喊話「蔡銘軒當選就沒有馬文君了」。
在台中場部分，賴清德在發表社宅政見時，話鋒一轉，突然連結到國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑租金，租給學生一個月1萬6000多，1坪竟比101貴，詢問鄉親這樣可以嗎？接續批評民眾黨候選人柯文哲家裡「真違建」，而他的土地是特農，卻違法變成停車場，直批這就是炒農地、賺大錢，喊話兩名對手跟進他的「公益信託」，要選民看看清楚。
雖然賴清德在台中場砲火猛烈，不過回到苗栗、新竹又變成「政策控」，繼續和鄉親闡述縣市願景，選民是否會埋單，仍要繼續觀察。
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