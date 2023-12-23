塗鴉大師班克西新作亮相1小時就被拆走 倫敦市議會呼籲警方調查
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新在倫敦街頭留下自己的作品，於倫敦東南區佩克罕（Peckham）十字路口的一個停止（Stop）路標上畫了3架軍用無人機。但才過了不到1小時，這個停止標誌便遭不明人士剪斷拿走，當地市議會的議員表示，已向倫敦警察廳報告此事，呼籲警方盡快拿回停止標誌，因為這本是為人民服務的街頭藝術。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，班克西於昨（22）日在個人IG上曝光了自己的最新作品，但不到1小時之後，這個畫了3架軍用無人機的停止路標，便被不明人士用斷線鉗剪斷拿走。
當時已有不少群眾得知班克西留下塗鴉，在該路口聚集觀看，但大家眼睜睜看著不明人士將路標剪斷，沒人知道該做何反應，也不知道對方是誰。
有人質疑這是一種炒作手法，認為之後這塊路標就會出現在拍賣會上。根據一位美術館館長預估，如果路標真的被拿去拍賣，成交價應該會落在25萬至50萬英鎊、約新台幣987萬～1975萬元。
不過當地市議會的議員阿里（Jasmine Ali）表示，已向警方通報，完全有信心警方會把路標找回來。阿里強調，有了班克西的塗鴉，路標已經不僅僅是一塊路標，更是一件為社區放置的藝術品，是為人民服務的街頭藝術，不該被人拿去牟利。
有人認為，班克西這幅新作品是在呼籲加薩地區停火，但也有人認為該路口旁就是葬儀社，道路又叫做商業路（Commercial Way），班克西可能只是要諷刺全球軍火貿易的圖像。無論如何，班克西幾乎總是不會公開解釋自己的作品。