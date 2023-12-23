BLACKPINK第一人！Jennie疑似不與YG續個人約　自創廠牌秒出新歌

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她們於今年8月8日與老東家YG娛樂合約期滿，4位團員Jisoo、Jennie、Lisa、Rosé動向受到各方矚目，畢竟她們在全球有不小影響力，各自擔任品牌大使，若想單飛不是問題。
4人是否能續簽團體約，不僅是經紀公司的煩惱，也是粉絲最擔心的事，因為這攸關未來是否還能再見偶像「BLACKPINK」合體演出。好在本月6日傳出好消息，BLACKPINK宣布全體續團體約，同時YG娛樂股價狂飆24.58％，可見她們重要程度。一直有傳聞人氣很旺的Jennie和Lisa有意單飛，個人經紀不再和YG簽約，如今Jennie傳出自理經紀約成立個人廠牌「ODD ATELIER」，將會開始個人活動。
根據ODD ATELIER官網， ODD ATELIER意指「以讓人預想不到、不同的方式吸引人注意，創造新事務的空間」，並寫到品牌由Jennie創立於2023年11月。在藝人的介紹中，有提及Jennie是BLACKPINK的成員，也是歌手、RAPPER、演員、時尚指標等全球最具影響力的藝人，但並未提及該品牌是否會推出Jennie的音樂作品、自立門戶處理個人音樂活動等資訊。
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