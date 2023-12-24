「金牌講師」才剛入住移動別墅！無預警停更三天 最新動態曝光了
「又要到飯了兄弟們！」近期在美國洛杉磯街頭當流浪漢爆紅的「丁胖子金牌講師」，在21日入住自己的「移動大別墅」後，卻無預警連續三天都停更，許多粉絲也開始擔憂起他的現況，不過其實金牌講師的身影，這幾天仍有出現在其他人的頻道中，同時他也有在B站直播說明這兩天停更休息的原因。
記者潘毅／綜合報導
中國雷姓男子化名「丁胖子金牌講師」，今年初透過移民中介，以「走線」方式成功抵達美國洛杉磯，起初他在當地「丁胖子廣場」打黑工，後因與老闆發生糾紛，化身檢舉達人，最終沒人敢用他，導致金牌講師走上「打野」要飯的這條路，但卻也意外爆紅，截至今（23）日，他的抖音已有101萬粉絲、bilibili則擁有77萬關注者。
在12月21日時，金牌講師請人打造的「移動大別墅」完工，他也順利剪綵入住，不過就在這部片發布後，原本幾乎天天更新的他，卻無預警連續兩天都沒有發布新影片。
正當許多粉絲都開始擔憂，是否因為大別墅太過招搖，讓金牌講師人生安危出事之時，他也突然在bilibili上開起直播，表示因為抖音頻道遭大量檢舉，又被封鎖30天，而B站也被限流處理，因此這幾天沒心情更新。
雖然金牌講師多個頻道受到影響，但他入住大別墅仍有進行慶祝，其他網紅頻道上，更發出他在入住大別墅當天的晚上，就有粉絲請他去海底撈吃飯，「入住喜宴根本吃不完」，忙於各種與粉絲的交際應酬。