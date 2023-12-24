光年之外的聖誕祝福！NASA分享超應景「聖誕樹星團」 美翻外太空
聖誕節將至，不僅街道上充滿節慶氣氛，連外太空都傳來應景的祝福！美國國家航空暨太空總署（NASA）日前就發布了一張「耶誕樹星團」圖，透過染色與旋轉照片方向，讓編號「NGC 2264」星團看起來就像是銀河中的一棵耶誕樹。
記者倪浩軒/綜合報導
NASA表示，這張「耶誕樹星團」是錢德拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory，CXO）近期拍攝「NGC 2264」星團的成果，「NGC 2264」星團是由很年輕的恆星組成，質量大小不一，介於太陽的10分之1與太陽的7倍大之間，「NGC 2264」星團距離地球大約2500光年。
NASA說明，為了讓「NGC 2264」星團看起來更像聖誕樹，綠色光芒有透過後製增強，以達到樹冠的效果，另外也有疊加進WIYN望遠鏡（Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO telescope）所拍下的數據，來讓整張照片顯得更加星光閃閃，最後，還將照片旋轉了160度，以讓星團的樹頂保持在正上方。
網友紛紛驚嘆銀河星團之美，在NASA的X底下留言回覆說，「這是來自光年之外的聖誕祝福」、「看起來就像科幻電影的場景」、「真是太美了」。