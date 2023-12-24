激戰立法院／南投馬文君金槍不倒　國民黨全力奪回許淑華本命區

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國民黨人士指出，很多地方建設歷經多任、各級民代首長爭取得以開花結果，其中不乏藍綠合作，蔡培慧通通攬為自己政績，到處懸掛看板，「短短10個月她可以為南投縣爭取200億建設，誰會信？」批評她不厚道、譏諷是「割尾蔡」。
南投縣以往以陸戰為主，少打負面選戰，但疫情期間年輕人回流、外來人口移入，選民結構確已悄悄改變，選戰打法也需修正。藍營幕僚分析，林明溱敗在來不及回應時代潮流，而非真有窮凶惡極之事，「他從政30年勤勤懇懇，卻被綠營打成十惡不赦之徒，這些日子老縣長落寞的模樣，讓很多鄉親不捨」。
藍營幕僚指出，立委補選時民進黨中央資源進駐，此番蔡培慧單打獨鬥，加上黨內不得人和，前水里鄉長陳癸佑脫黨參選；反觀國民黨新人游顥，不僅好感度高，黨內人緣更是好，此番選舉，再度上演分裂的民進黨對抗團結的國民黨。
游顥去年連任縣議員時，在竹山、鹿谷選區拿到第1高票，但在佔4成選票的南投市知名度較弱。許淑華相信「南投市贏就會贏」，力求收復自己本命區，不僅公開場合頻頻與游顥合體亮相，每晚至少主持2場中小型說明會，所有陸戰和人脈資源幾乎傾囊而出。
許淑華受年輕人歡迎、施政滿意度高達8成以上，40歲的游顥目前民調雖小勝蔡培慧，行事作風仍偏傳統政治人物，以致吸引的選民以中老年人為主。為此許淑華幫他找了年輕競選團隊進駐，在各社群做圖卡、打空戰反擊對手攻勢，力求最後一個月穩住局面。
相較投二立委選舉被地方視為「許淑華與蔡培慧的第3度交戰」，原被評估「無懸念連任」的投一選區，卻因國造潛艦洩密爭議，讓尋求5連霸的國民黨立委馬文君，一夕間成為全國知名度人物，整整一個月被砲得焦頭爛額。
馬團隊一開始確實手忙腳亂，所幸中央發動空戰、支援名嘴團在埔里、草屯等大票倉不斷開講，幫她穩住陣腳。見識到有別過去的選戰打法，承受極大壓力的馬文君，廟口開講時一度激動說「你們說的話，我都聽進去了」。
經過這番震撼教育馬文君雖有進化，團隊蛻變的速度還是慢。黨內評估，投一仍屬傳統選區，即便潛艦事件全國炒得沸沸揚揚，畢竟和一般人生活無關，從幾次造勢活動氣勢來看，接下來的國有農地莊園違建案、弟弟超貸疑雲等話題，在選區內並未烽火燎原，且繼林明溱之後，綠營再度「全黨打一人」，支持者不捨馬文君被抹黑、被欺負，加上國民黨在地方迅速拆彈，選民識破民進黨的招數，並未傷到馬文君根基，最後一個月會全心端出政績牌、狂掃拜訪行程。
和游顥一樣，許淑華幾乎天天和馬文君一起公開亮相、推崇她的問政表現。然而游顥是子弟兵、馬文君是政壇前輩，許淑華拿捏好分際，對馬文君選戰的著力相對不深。所幸民進黨對手蔡銘軒個人特質不明顯，一直難以拓展知名度，即使對手凌厲攻勢，馬文君持續低調以對，穩健走自己的路。
許淑華日前詳細分析每一鄉鎮狀況，坦言民進黨的操作有產生一些影響，但不足以動搖馬文君過去在基層服務的根基，她樂觀認為，下屆南投立委，國民黨2席全拿的機會極高。
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