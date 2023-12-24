NBA／無法和Curry夢幻聯手　Haliburton：很失望勇士隊拿到榜眼籤

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2020年選秀大會，勇士隊獲得了榜眼籤，最終用首輪第二順位選擇了James Wiseman，Tyrese Haliburton則在第12順位被沙加緬度國王隊選中。Haliburton已經入選過全明星球員，而Wisaman現在則是已經離開了勇士，還沒找到自己的定位。
當年勇士是有機會選擇Haliburton的，還邀請他來試訓，不過最終還是做出更為穩妥的決定。前總經理Bob Myers日前在上節目時，坦言自己「搞砸了」，錯過了一個球星胚子。
而Haliburton如今回首當年則表示，「我確實想過和Curry合作的可能性，我很失望勇士拿到的是榜眼籤，因為我覺得如果勇士若低於前3順位，我覺得他們就會選我了。」
Haliburton稱他在勇士的試訓中發揮出色，「每次投籃都好得出奇。但是我也理解，那時勇士不太可能會用那個榜眼籤選擇我。」
2020年選秀大會後來誕生了不少新星，除了Haliburton之外，Anthony Edwards（灰狼）已經被認為會是聯盟未來的門面之一，LaMelo Ball（黃蜂）雖然傷病不斷，但也有高光時刻，Tyrese Maxey現在是76人主控，Desmond Bane是灰熊二當家。Onyeka Okongwu、Obi Toppin、Saddiq Bey、Immanuel Quickley、Jaden McDaniels這些人也都成為球隊稱職的角色球員。