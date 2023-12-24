MLB／張育成實戰球具公益拍賣籌得265萬元！全數捐給6公益團體

▲臺灣旅美好手張育成於12月23日成功舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，這場集結全球球迷參與的公益拍賣活動，最終以募得2,654,500元的善款圓滿落幕。（圖／張育成經紀公司提供）

紅襪實戰球具起標價一率為1萬5千元起標，由紅襪實戰頭盔率先登場，雖然看起來有許多使用過後的痕跡，但仍舊保養得宜，且頭盔裡還有大聯盟的認證貼紙，最高標到5萬5千元；緊接著為紅襪兩件顏色非常特別的球衣，藍色客場球衣標到8萬元，黃色球衣是為了紀念10年前的波士頓馬拉松爆炸案而罹難的民眾，這件具有紀念意義的球衣最終標出六位數字10萬5百元；接下來是在紅襪隊敲出6支全壘打的球棒，最高價標出16萬2千元，是張育成的本季首轟，但最特別的是張育成在4/20對戰雙城隊時，是在看完女兒Winola出生後，隨即回歸球隊時敲出的兩分砲球棒，張育成更是現場加碼面交球棒時可與女兒合照，因此以14萬2千元壓秒標出。在經典賽實戰球衣拍賣前，張育成也挑出球迷的問題，親自在線上回答滿足球迷的好奇心，像是如何選適合自己的球棒？張育成表示，個人使用Victus Sports的廠牌，自己也親自前往球棒工廠，試到自己最順手的球棒才是最要的事，Victus Sports也提供自己最高規格的球棒；另外張育成也分享自己非常喜歡小孩，平常跟小孩就是瘋狂地玩，甚至老婆現場還透露張育成就是孩子們的玩具，張育成反問老婆是否要生第三胎，引發現場一陣笑聲，張育成則表示，兒子有遺傳到自己的運動天份，沒有特別教他打棒球，在經典賽時兒子就主動拿起加油棒打擊，還笑稱兒子是左打哦！至於有球迷詢問搖頭公仔何時販售，張育成表示，公仔已邁入最後監修中，因為想要做出最完美的公仔呈現給大家，請大家敬請期待之外，更洩漏限量500隻！公益拍賣迎來最「經典」時刻，今年3月張育成在2023世界棒球經典賽的表現，激起全臺棒球迷心中的棒球魂，雖然無緣晉級但也擊出好的表現，張育成特別將客製化的兩雙釘鞋、兩件實戰球衣與兩根全壘打球棒拿出來做公益拍賣，首先登場的釘鞋側面是阿美族圖騰，調色有紡織感，十字架代表宗教信仰，3個愛心象徵他跟老婆小孩，鞋跟是冠軍獎盃，中華隊的CT加個人符號以及經典賽的背號18號，大約花4周完成獨一無二的經典賽紀念鞋，這雙鞋是由球鞋客製師李柏昌設計，他希望張育成帶著WBC的冠軍獎盃跟臺灣CT的LOGO，背負著中華隊的使命拿下冠軍，這兩雙張育成專屬彩繪鞋最後以總計6萬9的金額標出。邁入競標尾聲，經典賽藍白色球衣起標價為一萬元，白色球衣為主場球衣，深受球迷喜愛也是詢問度最高的實戰球衣，最後以23萬3千元標出，接著為藍色客場球衣也是不遑多讓，張育成表示，還記得最後穿上這件球衣時是最後一場對戰古巴隊，結束比賽後得知淘汰當下，情緒高漲在球場落下淚水，強調會永遠記得這段跟中華隊拼鬥的歷程，永齡基金會此時出手以30萬元得標，創下經典賽自2015年來拍賣最高價實戰球具；最後競標品為兩根全壘打球棒，現場播出經典賽影片，再次將公益拍賣炒到最高點，第一根球棒為面對義大利隊，六局下半面對第三任投手Stephen Woods Jr.，第一球約151公里的速球就直接被張育成轟出中外野大牆，將比數扳平，後續交給隊友連續敲出安打擴大領先，這根球棒以30萬標出；最後一根球棒就是最令球迷印象深刻的滿貫砲，當時面對荷蘭的背水一戰，張育成表示，當時滿壘人家都覺得我很緊張，但當下覺得自己就是全臺灣的希望，也很興奮可以幫助到臺灣，這根經典中的經典球棒，最終以69萬結標，讓現場兩位主持人都跟著「國防部長」敬禮，在歲末年終之際，張育成直呼「謝謝大家、愛大家」，有了大家的愛心讓這個冬天一點都不冷。張育成在拍賣活動結束後表示，這些球具是他棒球生涯的一部分，每一支球棒、每一件球衣、球鞋、頭盔都記載著他棒球路上的點點滴滴，今天這場公益拍賣不僅是球具的交流，更是球迷與他攜手為社會弱勢盡一份心力的暖心時刻，他也感謝球迷總是以不同的方式陪伴著他走過棒球生涯的每一階段，無論未來的挑戰如何，張育成保持樂觀的心態，期待與球迷一同迎接下一個棒球季的挑戰；他也希望明年能夠繼續與球迷一起回饋社會、延續公益拍賣的傳統，並期望透過這樣的方式拋磚引玉，邀請更多的人，將這份愛與關懷傳遞更遠，實現更多社會公益的夢想。