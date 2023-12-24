富邦集團董事長蔡明忠獲輔大頒榮譽博士 ！最難忘幫助郭婞淳圓夢

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獲頒榮博謙虛自承：惶恐 細數與輔大十多年情誼
身為一位掌管眾多事業的傑出的企業家，一般猜想都是很難有時間受訪，但沒想到蔡明忠董事長很爽快的答應！約訪當天，蔡明忠董事長穿著一身整齊的藍西裝出現，本人和電視上看起來差不多，同樣有股領導人的氣勢，但他一坐定即謙虛地說:「即便我是唸法律的，但是與法學的成就很遠的，所以獲輔大頒法學榮譽博士是非常惶恐的！」同時也回憶起與輔大的因緣。
十多年前，江漢聲校長籌建附設醫院需要數十億元的資金，除了校內提撥及後續貸款，還有至少10億元以上需要向外募款。當時蔡明忠董事長以及富邦金融控股公司董事長蔡明興得知後都認同輔大附設醫院成立對於新北市的醫療具有極重要的實質幫助，因而決定大力資助幫忙籌建，但後續礙於法令戛然而止。不過這一步也開啟了雙方後續合作，尤其是與舉重女神郭婞淳的緣份！
回憶與郭婞淳的初相見 盛讚這個孩子真是典範
2014年在唸輔大體育系的郭婞淳因為肌肉80％斷裂歷經低潮，江漢聲校長和時任中華奧林匹克委員會主席蔡辰威（輔大傑出校友）共同引薦富邦贊助郭婞淳，蔡明忠董事長回憶：「那時候女子舉重算是冷門的運動，郭婞淳帶著傷，實力能不能恢復也不知道，但是她讓人感覺很上進、努力，加上校長、我堂哥（蔡辰威）都極力推薦，所以就贊助了她」。
也從郭婞淳（東奧女子舉重金牌）開始，蔡明忠董事長贊助輔大一連串選手包括林昀儒、鄭怡靜（東奧桌球混雙銅牌）、黃筱雯（東奧女子拳擊銅牌）、丁華恬（杭州亞運平衡木銅牌），「贊助的時候沒想到能拿獎牌，富邦和台灣大哥大是所有企業贊助運動項目和選手最多的，當初無心插柳卻讓富邦贊助的選手家族為國爭光，當初完全沒有想到！」除了輔大，東奧奪牌的李智凱、楊勇緯、潘政琮等都是受富邦贊助的選手。
說起郭婞淳，蔡明忠董事長話匣子一開頻頻讚許：「這個孩子真的很不容易，她本身家境比較不好，但在她有一些成就之後都會有心去回饋，像我們富邦慈善基金會很多活動，她不只會出力還會出錢，得獎後拿到國光獎金或是我們頒的獎金，她都會拿一部份出來去做善事，所以郭婞淳是一位很知恩圖報的孩子，真的算是一位典範的年輕人。」
當年的無心插柳，如今反倒與企業關注的ESG（環境保護Environment、社會責任Social與公司治理Governance）非常吻合。蔡明忠董事長解釋：「S過去認為是社會責任，現在國外已有不少國家認為應包括Sport，甚至是衍生的Sport economy（運動經濟），輔大運醫中心定位為運動防護便是很符合這樣的模式，富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊都是由輔大運醫中心進行運動防護、健檢，甚至是受傷後的手術救治也是輔大附設醫院負責，雙方緊密交流互惠就是非常好的模式。」
從小調皮被嚴厲教導 念大學還瘋狂補習拚轉學
說起事業成功後的回饋初心，蔡明忠董事長說這是來自於父親—富邦集團總裁蔡萬才的教導：「我在我們家二個男生裡面，從小就是比較調皮的！但我因為是老大，得到父親的關注也特別多，他對我是比較嚴厲的，他的想法就是把老大管好，弟弟就有個榜樣可以學習。不過父親對待我們是很公平的，他認為我們兄弟不能分家，他要的就是單純的家族，兄友弟恭。他在世的時候不時耳提面命勿忘『取之於社會，用之於社會』」。
原本蔡明忠董事長主修企管，大一寒假接到一通父親的電話，本身為台大法律系的蔡萬才總裁希望兒子也能轉學當學弟，於是蔡明忠董事長開始瘋狂補習，「以前為了考上大學要補習，我沒想到考上大學後還要補習！」蔡明忠董事長說著也忍不住笑了。補習補到沒日沒夜，蔡明忠董事長順利轉進台大法律系。
非常巧合的是，當時他和在建中另外二位好友都轉進了台大法律系，其中一位為前大法官、輔大客座教授陳新民；正因為陳新民教授的引薦，蔡明忠董事長大力捐助輔大法律學院，包括成立蔡明忠(富邦)法學講座、法學榮譽教授講座、獎助教育法學研究計畫、改建實習法庭等；因為夫人陳藹玲為前知名主播，所以也設置傳播榮譽教授講座，邀請國外教授交流講學，提升學術風氣。
赴美前沒坐過飛機 先從台北⇆花蓮初體驗
值得一提的還有蔡萬才總裁也非常有遠見，不同於當時企業家普遍要求兒女學日文和日本人作生意，但蔡萬才總裁預見「以後要做國際生意，篤定大家要講英文！」所以蔡明忠董事長修完所有英美法，1978年前往美國喬治城大學修碩士。「出國唸書是我第一次出國，我父親就說你沒坐過飛機，要不要先感受一下？所以我就坐飛機去花蓮，然後就在花蓮機場等了大半天，再坐回台北。」
赴美留學之後，除了對美國文化大開眼界，蔡明忠董事長也對圖書館印象甚深，「在美國你不學習是沒人管你的，但圖書館常常都是通宵達旦都有人在那裡，這表示學生都是很主動學習的。在這種氛圍之下，除了唸書比在大學更用功，也鍛練出決策之前必先研究的習慣。」喬治城大學同為天主教學校，蔡明忠董事長主動搭起與輔大的橋樑，兩校至少朝向全球健康、優華語、宗教連結等面向合作。
母親出身優裕 嫁給當時領薪水的父親
蔡明忠董事長說他的家庭觀念也深受父親的影響，談起父母，蔡明忠董事長笑著說：「以前我們都會和父親開玩笑說他要娶我母親的時候是詐騙集團！」原來1954年間，外界認為蔡家生意做得不錯，蔡萬才總裁又是台大法律畢業，所以由陳重光先生做媒，將曾任民政廳長的楊肇嘉先生幼女楊湘薰介紹給他，但當時蔡萬才總裁是兄弟中最年輕才剛出社會，領的是月薪並沒有很多錢。
「我父親單身時住在家族經營的大萬旅社，連衣櫃都沒有，他的襯衫是摺好後用報紙包起來鋪在地上；相反的，母親算是優裕的環境出身，1955年婚後一起住進崁頂老家（今汀洲路一帶），無怨無悔拉拔了四個子女；在那個年代，很多企業家都有好幾房，因為家大才會業大，但我父親一輩子只有我母親一位，他覺得事業成功也比不上家庭和樂重要。」所以家庭幸福，也成為蔡明忠董事長一生追求的目標。
么兒翰翰對抗病痛 他讓全家齊心關係更緊密團結
蔡明忠董事長與妻子陳藹玲育有二男二女，最小的兒子蔡承翰（翰翰），在孕期5個月大時已被發現腦部發育不全，出生也可能「活不過2個月」，然而夫妻基於尊重生命的信仰，翰翰來到了世界。生命強韌的翰翰挺過了研判的2個月生命，但後續考驗不斷，二歲罹患無法消化的巨腸症，幾乎是二個星期就送醫院。在他四歲時一趟美國行巧遇旅美的台大醫師，經他介紹給美國權威醫師開了8個小時刀，翰翰終於能夠吸收營養開始長肉。
蔡明忠董事長回憶：「我記得翰翰出生後，我老婆全心全意在他身上，前面三個小孩都被丟著了，但這三個孩子也不會對弟弟吃醋，反而一直很包容，很疼愛這個弟弟！家裡有翰翰，讓我們體會任何人對於生命是何等卑微，看到翰翰與病痛的對抗，健康的人是有多幸福、多應該感恩；翰翰讓我們全家更團結，也讓我對家庭更有責任感。」
訪談最後，也請蔡明忠董事長以成功企業家的身份，給予輔大學生乃至於所有年輕人一些建議。他認為比起他的時代，現在的年輕人面臨的問題比較多，但相對的，要找解決問題的方法也比以前容易，建議做任何事情都要回歸初衷，遇到多元的挑戰要靠不時反省，才會更瞭解自己的優缺點，犯錯的原因到底是什麼？或許可以藉此找到新的機會。
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