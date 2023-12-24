激戰立法院／綠營搶南投2席立委　蔡培慧、蔡銘軒決戰年輕世代

我是廣告 請繼續往下閱讀
縣議員沈夙崢卻認為，陳癸佑造成的影響有限，「民進黨過去就是因為分裂，20年拿不回南投執政權，陳癸佑的動作讓泛綠支持者反感，反而激發凝聚力」。
至於蔡培慧補選時的大將、前集集鎮長陳紀衡，相傳因失和跑到第一選區輔選蔡銘軒，陳紀衡直呼太誇張！他表示濁水溪線的蔡培慧選情相對穩定、烏溪線蔡銘軒一直有知名度不足的困境，自己愛挑戰不可能的任務，雖然主力輔選蔡銘軒，在集集還是會陪蔡培慧掃街、站路口、家戶拜訪。
民進黨總統暨立委選舉南投縣競總主委、立委羅美玲樂觀認為，蔡培慧從不分區立委到中辦執行長，持續深耕南投且政績斐然，只要讓更多人了解她過去的努力、與對手地方型民代格局的不同，選民自然會讓認真的立委續留國會。
沈夙崢則透露，濁水溪線剛補選完立委，原以為這次選情會很冷，但她和青年助選團掃街時發現，民眾會主動聊潛艦話題，主張「台灣要有自己的國防」、「國家本來就要自己守護」，相對年初立委補選，大家不太願意公開表態，選民態度令他們訝異又欣慰，經過補選一役，南投人開始願意大方談論政治，不再像以前般遮掩。
沈夙崢認為，「雙蔡」不只在參選，也在南投進行一場革命，兩人都是普通人家出身，懂得底層民眾的辛苦，且背景相對清白。游顥雖不像馬文君是政二代、富二代，但他的背後是許淑華、洪秀柱之流，選舉時的大手筆更讓人側目，鄉親平常聊起會說「這年輕人沒什麼不好，但背後的勢力不好」，這也是他不容易拿到年輕選票的原因之一。
至於第一選區，陳紀衡坦言蔡銘軒知名度較不足，在潛艦洩密案發燒時，在地人不太敢討論，但第二波的國有地莊園案，全國性網路聲量雖不大，在地市井小民的相對剝奪感卻很強，身為立法者沒填補法律漏洞，還去享受法律漏洞，令選民感到憤恨，卻不敢公然發聲。他表示正如馬文君所言，大家都知道她家在哪裡、數十年沒搬遷過，但「全埔里都知道她家很有錢，更不解為什麼有錢人偏偏要占國有地？」
陳紀衡說，從潛艦案到莊園案、弟弟的超貸案連三爆，綠營評估地方選民對馬文君的討厭度已快到頂；蔡銘軒的好感度雖強，但個人特質比較慢熱，知名度一直不高。不料日前他在競選活動後高唱一曲「自信勇敢咱的名」，歌聲激似主唱楊大正驚豔全場，3天衝出30萬點閱，以往很多人連他名字都是叫不出來，現在則會主動稱他「那個唱歌很好聽的候選人」。
競選團隊意外發現蔡銘軒的歌聲能打動人心，遇有客廳會、小型演唱會，選民常要求他「先唱一首歌再說」！加上蔡銘軒本人親和度夠、論述力強，面對面拜票的黏著度很強，選情自此開低走高，令團隊始料未及。
陳紀衡說，蔡銘軒和蔡培慧一樣，從政多年卻未改變初心，了解民眾最需要何種幫助，相較從小衣食無憂的馬文君，更能吸引中間選民和年輕人。目前在埔里和草屯兩大票倉，蔡銘軒和馬文君的差距已越來越接近誤差值，接下來的20幾天將全力拚黃金交叉，但他也憂心，藍營在人口較少的鄉鎮，一向擁有絕對優勢，這也是民進黨難以突圍之處。
沈夙崢則講得更直白，雙蔡除了全力讓中間選民有感，未來的決戰關鍵就在催出年輕世代的投票率，以及如何抵禦買票文化這兩大重點。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。