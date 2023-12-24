獨／全家霜淇淋攜青花驕！1月新口味「麻辣霜淇淋」　淋上花椒油

平安夜開喝！7-11、全家「聖誕拿鐵」買1送1起　星巴克也買1送1

▲平安夜喝到聖誕節，7-11、全家都有拿鐵咖啡系列買一送一、買二送二；85℃限今天第二杯25元，星巴克冬天必喝太妃核果那堤買一送一。（圖／業者提供）
▲平安夜喝到聖誕節，7-11、全家都有拿鐵咖啡系列買一送一、買二送二；85℃限今天第二杯25元，星巴克冬天必喝太妃核果那堤買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今天（12月24日）平安夜，緊接著便是聖誕節，7-11、全家都有拿鐵系列優惠，7-11開喝厚乳拿鐵、榛果拿鐵買2送2，全家則有特濃拿鐵買1送1。此外，85℃平安夜限定大杯咖啡第二杯25元，也不能錯過星巴克耶誕數位體驗買一送一，《NOWnews》精算每杯原價、平均特價一篇看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至12月25日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）

◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）

◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價24元）

▲7-11歡慶聖誕，門市祭出兩款拿鐵咖啡買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11歡慶聖誕，門市祭出兩款拿鐵咖啡買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至12月24日，限icash 2.0、icash Pay支付
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元

◾大杯思樂冰買1送1，原價39元、特價20元

▲7-11霜淇淋推出全新造型，（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋平安夜買1送1，限指定支付，有機會買到繡花球霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜即起至12月29日
◾特大杯美式／拿鐵12杯580元，6.9折（原價70元、特價48元）

◾西西里風系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）

◾純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）

◾風味拿鐵系列熱飲12杯470元，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至12月24日
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.1折（原價99元、特價70元）

◾蜂蜜美式／拿鐵4杯225元，7折（原價80元、特價57元）

◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）

◾大杯熱卡布奇諾4杯155元，7折（原價55元、特價39元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7.1折（原價60元、特價43元）

▲「OPEN POINT行動隨時取」冬至優惠活動。（圖／業者提供）
▲GODIVA熱巧克力2杯140元，寄杯優惠只到平安夜。（圖／業者提供）
🟡全家

📍門市｜12月24日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價38元）

▲全家「康康5」自12月22日至12月24日。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」自12月22日至12月24日。（圖／業者提供）
🟡85℃
12月24日一日限定，全台門市大杯咖啡系列第2杯25元，最高達6.3折，每人現買現取限購3組；且全台麵包坊當天從13時到22時，同品項麵包第2件半價；今明兩天（12月24日、25日）7款指定長條蛋糕，任選2條原價540元、特價359元，相當於6.6折。

▲85℃平安夜當天限定，大杯咖啡第2杯25元。（圖／業者提供）
▲85℃平安夜當天限定，大杯咖啡第2杯25元。 （圖／業者提供）
🟡星巴克
即起至12月28日舉辦「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領優惠券，「特大杯好友分享」中獎率極高，幾乎3抽內就能中1，可享特大杯飲料買一送一，包括聖誕節必喝的太妃核果那堤，但不包含星冰樂系列。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）
▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）

限5天！7-11「咖啡、泡麵」買1送1　全家可樂、小林煎餅也買1送1

7-11神祕機台賣「發財滋味」！投錢結局曝光　全場驚呆：真的有料

7-11、全家開賣「威士忌咖啡」！消基會不爽了：「是在挑戰國法」

迎週末平安夜！全家拿鐵買1送1、7-11厚乳拿鐵33元　霜淇淋買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選