平安夜開喝！7-11、全家「聖誕拿鐵」買1送1起　星巴克也買1送1

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📍門市｜即起至12月25日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾焙烤榛果風味拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價24元）
📍門市｜即起至12月24日，限icash 2.0、icash Pay支付
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元
◾大杯思樂冰買1送1，原價39元、特價20元
📍APP｜即起至12月29日
◾特大杯美式／拿鐵12杯580元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾西西里風系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾純奶茶／純奶青12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾風味拿鐵系列熱飲12杯470元，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
📍APP｜即起至12月24日
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.1折（原價99元、特價70元）
◾蜂蜜美式／拿鐵4杯225元，7折（原價80元、特價57元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾大杯熱卡布奇諾4杯155元，7折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7.1折（原價60元、特價43元）
🟡全家
📍門市｜12月24日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價38元）
🟡85℃
12月24日一日限定，全台門市大杯咖啡系列第2杯25元，最高達6.3折，每人現買現取限購3組；且全台麵包坊當天從13時到22時，同品項麵包第2件半價；今明兩天（12月24日、25日）7款指定長條蛋糕，任選2條原價540元、特價359元，相當於6.6折。
🟡星巴克
即起至12月28日舉辦「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領優惠券，「特大杯好友分享」中獎率極高，幾乎3抽內就能中1，可享特大杯飲料買一送一，包括聖誕節必喝的太妃核果那堤，但不包含星冰樂系列。
🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）