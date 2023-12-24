耶誕聚餐變惡夢！法空巴子公司傳集體食物中毒 700員工上吐下瀉
耶誕節即將到來，各處都瀰漫著濃厚的過節氛圍，不過法國航太巨擘空中巴士集團旗下的子公司空巴大西洋傳出，法國廠員工耶誕聚餐發生集體食物中毒事件，超過700名員工在參加完公司的耶誕餐會之後，陸續出現上吐下瀉的狀況。目前造成食物中毒的原因仍待調查。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《BBC》報導，法國衛生機構Agence Régionale de Santé（ARS）表示，空巴集團（Airbus）旗下的空巴大西洋公司（Airbus Atlantic）位於法國西部工廠的工作人員，在參加完公司的耶誕餐會之後，出現嘔吐和腹瀉的症狀。目前不清楚耶誕節餐會的菜單內容。
儘管ARS表示，據信超過700人出現不適症狀，但空巴向《BBC》表示僅有大約100人身體不舒服，並在聲明中表示，目前正在與ARS合作「查明疾病原因，確保未來不再發生此類情況」。
ARS並未詳細說明有關耶誕餐會上的詳細說明，但在22日早些時候表示，參加者出現了「嘔吐或腹瀉的臨床症狀」。該組織向《法新社》表示，目前正在啟動調查，尋找集體食物中毒的原因。
報導指出，空巴集團員工總數為13.4萬人，涉及飛機、直升機、國防、太空和安全行業的產品和服務。而這次發生集體食物中毒事件的空巴大西洋公司是其子公司，擁有1.5萬名員工，廠房遍布五個國家。
法國在今年稍早亦發生集體食物中毒事件，當時一批顧客在波爾多（Bordeaux）一間餐廳食用沙甸魚後出現肉毒杆菌中毒，其中一名希臘公民因此喪生。