機率僅5000萬分之一！美國女「雙子宮」同時懷孕　產下奇蹟雙胞胎

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海契爾孕期相當順利，醫師原先預估預產期會落在耶誕節，不過這對姐妹稍稍提早報到，趕上與其他手足一起在家歡度佳節。
海契爾近來在社群媒體Instagram分享自己的故事，發文寫道，「我們的奇蹟寶寶誕生了！」並盛讚醫護團隊的「驚人表現」，她更打趣表示，女兒們認為以自身在統計學上罕見的程度，應該也要獨自擁有不同的生日。
海契爾先前已生了3個孩子，這次得知再度懷孕時，原本以為如先前一般只有一個子宮懷孕，直到今年5月在懷孕第8週進行例行超音波檢查時，才得知不僅懷上雙胞胎，兩個胎兒還在不同的子宮裡。
UAB共同負責她分娩的戴維斯（Richard Davis）教授指出，由於每個嬰兒有自己的單間，因此她們享有「額外的成長和發展空間」。
海契爾在17歲時得知自己患有「雙子宮畸形」（uterus didelphys），天生有雙子宮及2條子宮頸。這是一種罕見的先天性異常，據信影響約0.3%女性。
海契爾的婦產科醫師、UAB婦幼中心的巴特爾（Shweta Patel）表示，兩個子宮都懷孕的情況極其罕見。據了解，這種機率僅5000萬分之一。
全球報告的相關案例極為罕見。近期最廣為人知的案例於2019年發生在孟加拉，當時20歲的蘇塔納（Arifa Sultana）先產生下一名男嬰，26天後又生下一對健康的龍鳳胎。