MLB／救援王松井裕樹5年8.8億加盟教士 改寫日本後援最大合約
根據美媒《ESPN》報導，日職救援王、樂天金鷲終結者松井裕樹以5年2800萬美元（約8.8億新台幣）加盟聖地牙哥教士隊，這是日本後援投手有史以來的最大的合約，超越了當時效力紅襪隊的上原浩治的2年1800萬美元。
記者路皓惟/綜合報導
松井裕樹從桐光學園畢業後於2013年選秀會以第一順位加入樂天隊，他從第二年開始轉任為終結者。在樂天效力的10年中，他累積了501場出賽（29場先發），成績為25勝46敗，拿下236救援成功，防禦率2.40。
在9年擔任終結者的時間裡，有6年達到30次以上的救援成功，並在2019年、2022年和2023年獲得救援王。他還參加了2017年和2023年的WBC經典賽。
根據ESPN報導，松井這份合約中，在第3年和第4年結束後都有逃脫權。此外，若合約期間內出現左肘受傷，第5年的合約將轉為球隊選擇權，年薪為700萬美元。
值得一提的是，松井裕樹簽下5年2800萬美元合約，也是今年自由市場的後援投手的最大合約，目前包括Josh Hader、Jordan Hicks等都尚未決定落腳處。
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