棒球／穀保OB賽今登場！王柏融打四棒！陳冠宇可望重現「二刀流」
台灣青棒名校穀保家商今天舉行OB賽，這也是繼2019年後，再度舉行，由會長林智平號召學弟到場，其中最受矚目的就是王柏融、陳冠宇的「四棒對決」，王柏融過去最快曾有145公里以上球速，陳冠宇則是投打「二刀流」。穀保家商公布黃金陣容，藍隊由統一獅首席教練高志綱帶領、白隊則是現任OB會長林智平擔任教練，賽制採7局制，其他未在先發名單的選手也會陸續上場，活動在三重棒球場進行。
記者吳政紘/綜合報導
根據先發陣容，先發投手由旅美響尾蛇隊2A好手林昱珉對上樂天金鷲的左投王彥程，還請來職棒富邦悍將啦啦隊富邦Angels來助陣。
早上11點起就有球星拍照會，接著就進行一連串的活動，重頭戲在下午1點半開打的世代傳承交流賽，陳冠宇打四棒，過去他在2008年全國青棒錦標賽對戰南英，就曾當過打者，並且邊哭還邊敲安，讓球迷印象深刻。
穀保家商孕育出不少球星，謝榮豪、葉詠捷、張誌家、再到高志綱、王威晨、邱鑫、林佳緯、潘文輝、陳冠宇、王柏融等，尤其近年來多次奪冠，培養出「火球男」，都可飆出150公里以上火球。
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