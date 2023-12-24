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趙少康口誤「當選就是我老大」　賴清德高喊：人民才是老大

▲賴清德今天赴新竹輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）
▲賴清德今天赴新竹輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.24）

記者陳佩君／新竹報導

國民黨副總統候選人趙少康日前在總統政見會上將砲火對準民進黨總統候選人賴清德，卻突然口誤稱「賴清德當選就是總統，他就是老大，將來一定是最好的總統」。對此，賴清德今（24）日首度回應，賴清德當總統，人民才是老大、老闆，人民才是國家的主人。

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賴清德21日展開「唱土地的歌，拚咱的希望」行程，四天三夜前往18個縣市與鄉親合力完成拼圖，今天最後一天，第一站選在新竹與立委候選人林志潔及千名鄉親共同拼出「台」字。

賴清德表示，趙少康前天說他當選，賴清德就是他的老大、他的老闆、掃黑英雄以及最好的總統，但他要和大家說，賴清德當總統，人民才是老大、老闆，因為民主就是人民做主，人民才是國家主人，每個認真打拼台灣人，才是真的台灣英雄。

賴清德懇託，拜託真的老大、老闆，能支持賴蕭配，建設新竹、走向全世界；此語一出，引發支持者鼓掌，高喊「說得好」。

話鋒一轉，賴清德也暗諷民眾黨柯文哲農地變成停車場一事，有人喊居住正義，也提出永續農業發展的政見，沒看到永續農業，卻看到他15年前開始「毀田廢土」，目的是炒作農地、謀取利益， 特定農業區的良田是不能變更的，但他不僅在農地上「種」出遊覽車，還稱不知道有這塊土地，「70坪的房子都不會忘，700坪怎麼會忘記？」

賴提到，農地要交易、要變更，要上面沒有東西才可以，若上面有鋪上水泥，政府機管是不能給予交易的，他這席話是陷害地方政府官員，沒必要這樣說這些話。

▲新竹鄉親拼出「台」字。（圖／賴競辦提供）
▲新竹鄉親拼出「台」字。（圖／賴競辦提供）
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