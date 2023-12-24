趙少康口誤「當選就是我老大」　賴清德高喊：人民才是老大

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賴清德表示，趙少康前天說他當選，賴清德就是他的老大、他的老闆、掃黑英雄以及最好的總統，但他要和大家說，賴清德當總統，人民才是老大、老闆，因為民主就是人民做主，人民才是國家主人，每個認真打拼台灣人，才是真的台灣英雄。
賴清德懇託，拜託真的老大、老闆，能支持賴蕭配，建設新竹、走向全世界；此語一出，引發支持者鼓掌，高喊「說得好」。
話鋒一轉，賴清德也暗諷民眾黨柯文哲農地變成停車場一事，有人喊居住正義，也提出永續農業發展的政見，沒看到永續農業，卻看到他15年前開始「毀田廢土」，目的是炒作農地、謀取利益， 特定農業區的良田是不能變更的，但他不僅在農地上「種」出遊覽車，還稱不知道有這塊土地，「70坪的房子都不會忘，700坪怎麼會忘記？」
賴提到，農地要交易、要變更，要上面沒有東西才可以，若上面有鋪上水泥，政府機管是不能給予交易的，他這席話是陷害地方政府官員，沒必要這樣說這些話。
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