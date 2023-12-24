MLB／就問道奇怎麼輸！奪冠賠率持續下修 奢侈稅支付不是排第一
西岸邪惡帝國道奇隊接連簽下大谷翔平、山本由伸，成為下個賽季的奪冠大熱門，世界大賽封王賠率持續下修，根據美國博彩公司BetMGM最新賠率，道奇隊賠率降至5倍，超越亞特蘭大勇士隊排名第一。
記者路皓惟/綜合報導
剛開始道奇隊在11月自由市場開跑時，奪冠賠率為「+800」（押注100美元可贏得900美元，即9倍），排名全大聯盟第2，排在勇士隊之後。而在大谷於10日宣布加盟道奇隊時，賠率瞬間降至「+550」（賠率6.5倍），超越勇士隊躍升至第一。隨著由伸達成協議，當日賠率進一步降至「+400」（5倍）。
根據《美聯社》報導，本季一共有8支球隊將支付奢侈稅，除了洛杉磯道奇之外，還包括紐約大都會、聖地牙哥教士、紐約洋基、費城費城人、多倫多藍鳥、亞特蘭大勇士和德州遊騎兵。
大都會在上個賽季雖然在國聯東區僅排名第4，但已確定需要支付史上最高額的約1.01億美元的奢侈稅，2023年賽季的總年薪也達到了大聯盟史上最高的3.74億美元，遠超過道奇在2015年創下的2.91億美元的最高紀錄。
目前在奢侈稅的支付金額的排行中，教士以3970萬美元排名第2，洋基以3240萬美元排名第3，道奇以1940萬美元排名第4。費城人排名第5，需支付698萬美元，藍鳥以550萬美元排名第6，勇士320萬美元排名第7，遊騎兵以180萬美元排名第8。
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