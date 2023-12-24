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葉元之批政績割稻尾　羅致政秀簽到表諷「你到底在叨位？」

▲板橋東區戰況激烈，葉元之批評對手政績割稻尾，羅致政則秀出地方重大建設簽到表反擊，板橋9位議員僅一位議員缺席，就是葉元之。（圖／翻攝自羅致政臉書）
▲板橋東區戰況激烈，葉元之批評對手政績割稻尾，羅致政則秀出地方重大建設簽到表反擊，板橋9位議員僅一位議員缺席，就是葉元之。（圖／翻攝自羅致政臉書）

記者陳威叡／台北報導

選戰將至，板橋東區戰況激烈，國民黨議員葉元之與民進黨現任立委羅致政近日來隔空交火，葉元之批評對手政績割稻尾，對此羅致政也在臉書反擊，秀出地方地下停車場座談會簽到表，板橋9位議員中僅有一位議員缺席，就是葉元之，而在地方很多建設座談會、會勘、活動，「獨缺葉」已是常態，質疑對於板橋民眾最在意的地方建設，葉元之是否放在心上，「你到底在叨位？」

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對於近日遭攻擊政績割稻尾，羅致政表示，其實這是很輕易就可以戳破的謊言，反而還凸顯議員葉元之議員的毫無政績，並以板橋溪北公園地下停車場工程為例，於今年5月22舉行開工典禮，由新北市長侯友宜主持動土儀式，自己及地方人士都有參加。總工程經費為6.86億元，預計2025年完工，將可提供280個汽車格、50個機車格，有助改善當地停車環境。

▲羅致政出示「溪北公園地下停車場興建工程」說明會的簽到表，板橋總共有9席議員，只有一位議員缺席，就是叫葉元之。（圖／翻攝自羅致政臉書）
▲羅致政出示「溪北公園地下停車場興建工程」說明會的簽到表，板橋總共有9席議員，只有一位議員缺席，就是叫葉元之。（圖／翻攝自羅致政臉書）
羅致政說，原本是不分黨派、中央地方合作的完美典範，葉元之卻說這都是新北市府的政績，跟立委羅致政都無關，但卻完全不提這是中央前瞻計劃的補助建設，預算更是民進黨立委捍衛而來，反倒是國民黨立委全力杯葛擋前瞻，想想葉元之當時也是大力批判前瞻預算。

羅致政表示，退一萬步，葉元之是否有關心過溪北公園地下停車場？今年2月，市府舉辦「溪北公園地下停車場興建工程」施工說明會，板橋總共有9席議員，只有一位議員缺席，就是叫葉元之，連派助理出席都免了，而這次葉元之反而不急著來簽名，時間就在今年2月23日下午7時，質疑是因為沒有2450元出席費可以所以不出席，還是人還在電視台忙著上節目？

此外羅致政提到，本屆議員任期葉元之未提半件板橋有關的議會提案，未料卻誇言說自己都以行動親力親為，但對溪崑居民近年最關心的停車場大事，卻只有他一人缺席。而事實上，在很多地方建設座談會、會勘、活動，葉元之經常是「獨缺」的那一位。簡單說「獨缺葉」是常態，不是例外。

最後羅致政說，這不是口水戰而是「證據會說話」，在毀詆他人名聲前，請注意自己留下多少證據，凡走過必留下痕跡，對於板橋民眾最在意的地方建設，葉元之可曾放在心上，9位議員中只有一人消失匿蹤，千呼萬喚等不到葉元之，「你到底在叨位？」

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