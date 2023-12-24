葉元之批政績割稻尾　羅致政秀簽到表諷「你到底在叨位？」

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羅致政說，原本是不分黨派、中央地方合作的完美典範，葉元之卻說這都是新北市府的政績，跟立委羅致政都無關，但卻完全不提這是中央前瞻計劃的補助建設，預算更是民進黨立委捍衛而來，反倒是國民黨立委全力杯葛擋前瞻，想想葉元之當時也是大力批判前瞻預算。
羅致政表示，退一萬步，葉元之是否有關心過溪北公園地下停車場？今年2月，市府舉辦「溪北公園地下停車場興建工程」施工說明會，板橋總共有9席議員，只有一位議員缺席，就是叫葉元之，連派助理出席都免了，而這次葉元之反而不急著來簽名，時間就在今年2月23日下午7時，質疑是因為沒有2450元出席費可以所以不出席，還是人還在電視台忙著上節目？
此外羅致政提到，本屆議員任期葉元之未提半件板橋有關的議會提案，未料卻誇言說自己都以行動親力親為，但對溪崑居民近年最關心的停車場大事，卻只有他一人缺席。而事實上，在很多地方建設座談會、會勘、活動，葉元之經常是「獨缺」的那一位。簡單說「獨缺葉」是常態，不是例外。
最後羅致政說，這不是口水戰而是「證據會說話」，在毀詆他人名聲前，請注意自己留下多少證據，凡走過必留下痕跡，對於板橋民眾最在意的地方建設，葉元之可曾放在心上，9位議員中只有一人消失匿蹤，千呼萬喚等不到葉元之，「你到底在叨位？」
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