台鐵加速建設！台南康橋大道平交道、桃園平鎮臨時軌切換完工
台鐵局今（24）日指出，已於22日跨23日晨間順利完成新設的台南康橋大道平交道的移設工程，歷經150天終於完工，並於23日早上6點開放公路車輛通行，寬闊的平交道將帶給永康工業區交通更大的便利，同時也方便兩側居民的通行；23日跨24日辦理桃園地下化計劃平鎮臨時站先期工程東正線臨時軌切換，所有工項在24日清晨5點31分順利完成，旅客及列車均正常營運不受影響。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵局指出，台南康橋大道平交道的移設工程，在工務、電務及地方政府共同努力下，切換施工內容包括平交道遮斷機、告警柱燈、䌫線佈置配線、設備箱體、列車防護無線電、限高門、路面橡膠板、鈕澤西護欄及道路中隔島等，都在同一時間上線，工程由電務處處長劉裕庭親自督導，彰化電務段段長蔡禮俊、副段長倪國專、技術主任蕭僅瀧、新營號誌分駐所主任張敏清等主管全程執行。
台鐵局表示，北部則於12月23日跨24日辦理桃園地下化計劃平鎮臨時站先期工程東正線臨時軌切換，台北工務段出動6個道班計104名人力，工程包括封鎖斷電、路線切換、號誌恢復、試運轉、及ATP測試等，所有工項在24日清晨5點31分順利完成，旅客及列車均正常營運不受影響。
台鐵局局長杜微由台北工務段段長王立德陪同，23日夜間全程視察工程執行，杜微特別感謝工務同仁在嚴寒又下雨的環境中辛苦的完成任務，也在勤前教育時致贈熱食夜點及暖暖包。
杜微說，明年1月1日台鐵公司就要掛牌成立，工務單位用心進行桃園地下化工程，完工啟用後除了提升安全及服務品質外，台鐵更可獲得相關資產開發效益，公司及員工也能得到回饋，提高應有的激勵與榮譽。