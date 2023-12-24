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NBA／塞爾提克單場轟25顆三分球　3星快艇被射爆108:145慘輸37分

▲塞爾提克大勝快艇37分，Jayson Tatum攻下全場最高的30分。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克大勝快艇37分，Jayson Tatum攻下全場最高的30分。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA波士頓塞爾提克今（24日）作客洛杉磯快艇，洛城下起了「三分雨」，塞爾提克團隊狂飆25顆三分球，Jayson Tatum攻下全場最高的30分，率領綠衫軍以145：108痛宰快艇，塞爾提克收下2連勝，也是隊史自1966年以來首次連續2場轟下至少140分。

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Tatum因腳踝受傷缺席了本周對陣國王隊的比賽，此戰Tatum重返球場，全場16投9中，包括命中5顆三分球，除了Tatum之外，Jaylen Brown攻下24分、Jrue Holiday20分和Derrick White拿下18分，Holiday貢獻20分、7次助攻和6個籃板。

此戰塞爾提克陣中有9名球員至少投進一個三分球，上半場打完就領先多達17分，易籃再戰後，綠衫軍手感持續火燙，第三節打完綠衫軍以106：81大幅領先，快艇被打得毫無反擊之力，也讓比賽提前進入垃圾時間。

快艇一哥「可愛」Kawhi Leonard因臀部傷勢缺陣，已經連2場缺陣，此戰快艇僅3星應戰，Paul George攻下了全隊最高的21分，James Harden則繳出14分和9助攻，Russell Westbrook貢獻12分。

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