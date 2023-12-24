MLB／山本由伸淘汰洋基選道奇　日媒曝關鍵：他從來不看錢做決定

MLB／山本由伸就是要去道奇！洋基開出94億大約仍無緣爭奪的原因

▲日本最強投手山本由伸與道奇簽下破紀錄以12年3.25億美元（約101億台幣）大約（圖／美聯社／達志影像）
▲日本最強投手山本由伸與道奇簽下破紀錄以12年3.25億美元（約101億台幣）大約（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

日籍投手山本由伸加入洛杉磯道奇隊，跟二刀流好手大谷翔平並肩作戰，不但驚動世界，連紐約洋基隊開出10年3億(約94億台幣）的天價合約，還是無法爭取他加盟，根據美國媒體報導，大谷翔平當然是山本決定的原因之一，不過山本由伸婉拒洋基隊合約，即便年均薪比較高，他仍毅然決然跟道奇隊簽約，原因就在他的合約等級，已經是跟洋基隊王牌Gerrit Cole同級。

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根據美國媒體《運動員》記者Ken Rosenthal報導，山本由伸的合約已經跟洋基隊王牌Gerrit Cole9年3億2400萬美元同級，洋基隊不能開出更高合約，不然就會讓球隊薪資大亂。

此外，洋基隊開出10年3億美元合約中，年薪還比道奇隊開出的高，也不是像道奇隊先從低薪開始給付，其他條件部分，也不輸道奇隊。

大都會隊也有開價，原本開出12年2億美元的合約，之後道奇加碼到3年2500萬美元，大都會隊也盡力爭取，最後還是未果。

山本由伸的確是很棒的投手，在日本連續3年都是勝投王、防禦率、三振等「三冠王」表現，可說是難得一見的投手，也是大聯盟即戰力的球員。

但要洋基隊開出比王牌投手更高的價格，會讓原本球員怎樣想，加上道奇隊還有大谷翔平等球員在，洋基隊選擇不豪賭，維持過穩紮穩打的交易談判。

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