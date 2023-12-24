玉山風速計結冰啦！一早「零下2.9度」冰封山頭 氣象站變異世界
今（24）日平安夜，大陸冷氣團再次南下侵台，玉山今天一早氣溫下探至攝氏零下2.9度，雖然深夜至清晨並未出現降雪，但一整夜的凍雨，也把山頭整個冰封，位於玉山北峰的氣象站也有多個儀器結上一層層的冰，整個畫面相當驚人和美麗，玉山氣象站的員工們，一早也清除風力塔上風速計上的積冰，讓風速計回復運作。
記者張志浩／綜合報導
繼昨（23）日早上9點水氣充足，低溫警攝氏零下3.1度，玉山北峰終於降下入冬以來第一場下雪，隨即主峰也開始降雪。今日凌晨開始，雖然水氣和氣溫差點達到降雪條件，但一夜凍雨也冰封山頭，整個玉山氣象站彷彿像套了濾鏡一樣，變成異世界。
前氣象局局長鄭明典也分享，雨滴掉落過程，溫度低於0度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，這就是「凍雨現象」，若凍雨直接結在道路上，路面會超級滑，車輛很容易失控，是很危險的天氣狀況。空中的過冷水如果直接結凍在飛機上，飛機也可能失控，也是飛安上的挑戰性問題，掉在氣象儀器上，儀器當然就失靈了，必須人工除冰！
氣象署提醒，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明（25）日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；今日台灣北部及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。