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穀保家商「大谷翔平」二刀流投打俱佳！陳睦衡可望挑戰中職選秀

▲U18世界盃中華隊投打二刀流陳睦衡，未來可望投入中職選秀。（圖／棒協提供）
▲U18世界盃中華隊投打二刀流陳睦衡，未來可望投入中職選秀。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

新北國際城市U18棒球邀請賽23日進行冠軍戰，新北藍以10：0提前在5局扣倒台南市，順利奪冠締造6連霸，新北藍4棒隊長「新北大谷翔平」陳睦衡，一口氣抱走打擊獎（打擊率6成43）、打點獎（11分打點）、最佳指定打擊獎，表現相當亮眼，而他不但擁有「投打二刀流」好身手，甚至有機會挑戰中職選秀。

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陳睦衡是今年U18世界盃國手，擁有投打「二刀流」，堪稱是「新北大谷翔平」，尤其他的打擊十分亮眼，賽會打擊率高達6成以上，還有11打點，表現出色。

首局台南市還能力保不失分，2局下先發投手林易霆不穩，被新北市藍一輪猛攻，失3分退場；後援投手也抵擋不住，這半局新北市藍擊出6支安打，獲2次四壞，加上1次失誤，打了11人次，攻下7分，勝負底定。第3、4局新北市藍再添3分，反觀台南市在蕭齊、張峻瑋聯手壓制下，只有3安，吞下7K，未能破蛋，終場0比10落敗，以亞軍作收。

新北市藍總教練鄭志強說，木棒聯賽才是重點，新北U18也必須奪冠，很感謝教練團成員群策群力，加上球員們的努力，才能一起達成目標。這是他擔任教頭之後第4個冠軍，前3個是南華盃、立德盃、巨人盃，接下來的目標就是木棒聯賽，希望能透過這次比賽吸收經驗，改進缺失全力以赴。

對於球員的表現鄭志強感到滿意，冠軍戰原本就設定蕭齊先發，U18國手陳睦衡則須發揮隊長的功能，成為球隊表率，起帶頭作用，很高興他倆都做到了。尤其陳睦衡，這次比賽都擔任DH，未上場守備，果然繳出亮眼的打擊表現，拿下打擊率第1名、打點獎、最佳十人獎(DH)，木棒聯賽會考慮讓他上場守備。

陳睦衡說，這次比賽一開始太急了沒打好，後來才抓住要領漸入佳境，很高興拿下3個大獎。雖然原本就是投打「二刀流」，投打兼顧參加職棒選秀也比較有利，但其實高二起就比較喜歡打擊，以後應該就是朝這個方向前進，接下來的目標就是拚木棒聯賽冠軍。

鄭志強肯定球員們的表現，也感謝「蔡董」蔡明堂多年來的支持，使球隊無後顧之憂。蔡董除了恭喜球隊奪冠，也勉勵球員在木棒聯賽繼續努力。

新北國際城市U18棒球邀請賽獎項

團體獎

冠軍：新北市藍

亞軍：台南市

季軍：台東縣

殿軍：雲林縣

個人獎

打擊獎

第一名：陳睦衡（打擊率0.643，新北市藍）

第二名：王浩然（打擊率0.500，雲林縣）

第三名：劉承佑（打擊率0.467，新北市藍）

投手獎：蕭齊（2勝，防禦率0，新北市藍）

打點獎：陳睦衡（11打點，新北市藍）

全壘打獎：何品室融（1支，新北市藍）

最有價值球員獎：蕭齊（新北市藍）

美技獎：高懷恩（台東縣）

教練獎：鄭志強（新北市藍）

最佳十人獎

投手：陳家佑（台南市）

捕手：李安家（新北市藍）

一壘手：宋柏翰（新北市藍）

二壘手：王浩然（雲林縣）

三壘手：蔡承恩（台東縣）

游擊手：劉曜維（台南市）

外野手：劉承佑（新北市藍）、林劵壎（台南市）、陽黃柏憲（台東縣）

指定打擊：陳睦衡（新北市藍）

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