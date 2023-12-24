平安夜冷氣團來亂！聖誕節又要「跌破10度」 跨年天氣預報出爐
今（24）日平安夜冷氣團南下，預估強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，基隆北海岸、東北部及台北市小心有局部大雨，天氣風險公司分析師林孝儒提醒，本波冷空氣預計影響至明（25）日聖誕節，北台灣低溫落在攝氏11至14度，局部郊區或山區將跌破攝氏10度，務必做好保暖；此外，中央氣象署指出，明日冷氣團影響告一段落後，一直到跨年夜都暫時沒有較強冷空氣的訊號，較寒冷的天氣將有段喘息空間。
記者張志浩／綜合報導
林孝儒表示，今日這波冷空氣影響至明日，強度將有機會達強烈冷氣團等級，北部、東部平地高溫攝氏16至18度、低溫攝氏11至14度，中南部平地高溫攝氏20至24度、低溫攝氏12至16度，整體來說都偏冷，今晚至明晨隨環境水氣減少，「輻射冷卻」效應會更顯著，局部郊區或至山區都還是有攝氏10度或以下的低溫出現機。
林孝儒提及，今日迎風北部、東部為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸至東北角配合地形，降雨影響相對最多，日累積雨量有機會接近或達大雨等級，而中南部則以多雲或局部晴的天氣為主，僅山區偶有零星短暫雨。明天起乾空氣移入，環境水氣再減少，北部、東部可望轉為多雲並有陽光露臉的天氣。
林孝儒說明，週二（12月26日）開始冷氣團減弱，後續一路至明年元旦，都暫無強冷空氣南下跡象，主要都是東北季風的強弱變化，這陣子天寒現象將有短暫的喘息空間。但迎風面的北部、東部仍是陰有短暫陣雨的天氣，且週四至週六（12月28日至12月30日）可能受華南雲系影響，中南部也不排除有局部短暫陣雨發生。