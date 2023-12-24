MLB／大谷翔平「大肌肌」震驚NFL球員 狂讚「真的又粗又大」
美國職棒大聯盟日籍二刀琉球星大谷翔平日前現身NFL洛杉磯公羊主場，欣賞對戰紐奧良聖徒的比賽，大谷瞬間成為全場的焦點，而大谷壯碩的身材，連號稱體能最勁爆的NFL球員都感到震驚，直呼：「沒想到大谷這麼粗！」
NOWnews/綜合報導
大谷翔平與翻譯水原一平在賽前走進球場，參觀了公羊隊的休息室並與球員們交流，公羊隊球員和教練都表達了激動的心情，當家四分衛Matthew Stafford表示：「他真的很大隻很粗，看他打球很有趣。」
公羊隊特別為大谷翔平製作一件17號印有「OHTANI 17」的特製球衣，同樣身穿17號球衣的外接手Puka Nacua表示：「看到大谷翔平穿上17號球衣，我笑了，我覺得他很酷。」
公羊隊主帥Sean McVay表示，很期待大谷翔平再次造訪，也被他壯碩的體格給震驚，「他想做的事情都能做到，我們隨時歡迎他，我是他的超級粉絲，我們可以給他最棒的招待。」
大谷的出現讓球迷感到興奮，瞬間成為場上的焦點，NFL Network製作人Sean Kopelakis表示：「在洛杉磯每場比賽都有明星到場觀戰，但我從未見過像大谷出現在公羊隊對聖徒隊比賽時那樣（觀眾）激動的場面。」
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